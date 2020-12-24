Самоубийств не больше, чем смертей от Covid-19

Экс-премьер Вилис Криштопанс в статье, опубликованной на портале NRA, высказывается, что ограничения из-за Covid-19 в Латвии и в мире преувеличены. В качестве одного из аргументов он использует то, что, по его словам, в Латвии больше самоубийств, чем умерших от Covid-19. Мы пришли к выводу, что Криштопанс манипулирует данными.

Данных за весь этот год еще нет, но в прошлом году в целом в Латвии совершено 288 самоубийств. В этом году до 16 декабря с Covid-19 умерло 394 человека. За октябрь и ноябрь данные еще не обобщены, но до конца октября у 54% от всех умерших с Covid-19 это было основной причиной смерти.

Статья опубликована 14 декабря. Ее заголовок гласит: "Вилис Криштопанс: В Латвии больше самоубийств, чем умерших от Covid-19". Криштопанс в статье говорит:

"В Латвии до сих пор совершено 240 самоубийств, что больше, чем умерших с ковидом".

Сейчас доступны данные о количестве самоубийств за первые десять месяцев года — с января до октября. За это время в Латвии покончили жизнь самоубийством 257 человек. Сравнивая эти данные с количеством смертей от Covid-19, Криштопанс не учитывает несколько важных фактов и таким образом манипулирует информацией. Во-первых, он не учитывает, что в статистику самоубийств включены данные и о первых трех месяцах года. В свою очередь новый коронавирус дошел до Латвии лишь в марте, а первые умершие были в апреле. Мало людей от Covid-19 умерло летом, однако тогда не было требования носить маску для лица и ряда других ограничений, которые Криштопанс подвергал критике. Во-вторых, в разговоре с Re:Check Криштопанс признал, что для сравнения использовал официальную обобщенную статистику о смертях до конца октября. Таким образом, игнорирован факт, что как в ноябре, так и до сих пор, в декабре, количество умерших из-за Covid-19 гораздо больше, чем в любом другом месяце, и, скорее всего, после обобщения данных превысит количество самоубийств в конкретных месяцах.

Считать ли жертвами Covid-19 только тех, у кого это основная причина смерти?