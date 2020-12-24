Самоубийств не больше, чем смертей от Covid-19

Скорее неправда - в заявлении лишь доля правды, но не приняты во внимание важные факты или контекст, поэтому заявление вводит в заблуждение или приводится вне контекста.
Экс-премьер Вилис Криштопанс в статье, опубликованной на портале NRA, высказывается, что ограничения из-за Covid-19 в Латвии и в мире преувеличены. В качестве одного из аргументов он использует то, что, по его словам, в Латвии больше самоубийств, чем умерших от Covid-19. Мы пришли к выводу, что Криштопанс манипулирует данными.
Данных за весь этот год еще нет, но в прошлом году в целом в Латвии совершено 288 самоубийств. В этом году до 16 декабря с Covid-19 умерло 394 человека. За октябрь и ноябрь данные еще не обобщены, но до конца октября у 54% от всех умерших с Covid-19 это было основной причиной смерти.
Статья опубликована 14 декабря. Ее заголовок гласит: "Вилис Криштопанс: В Латвии больше самоубийств, чем умерших от Covid-19". Криштопанс в статье говорит:
Сейчас доступны данные о количестве самоубийств за первые десять месяцев года — с января до октября. За это время в Латвии покончили жизнь самоубийством 257 человек. Сравнивая эти данные с количеством смертей от Covid-19, Криштопанс не учитывает несколько важных фактов и таким образом манипулирует информацией. Во-первых, он не учитывает, что в статистику самоубийств включены данные и о первых трех месяцах года. В свою очередь новый коронавирус дошел до Латвии лишь в марте, а первые умершие были в апреле. Мало людей от Covid-19 умерло летом, однако тогда не было требования носить маску для лица и ряда других ограничений, которые Криштопанс подвергал критике. Во-вторых, в разговоре с Re:Check Криштопанс признал, что для сравнения использовал официальную обобщенную статистику о смертях до конца октября. Таким образом, игнорирован факт, что как в ноябре, так и до сих пор, в декабре, количество умерших из-за Covid-19 гораздо больше, чем в любом другом месяце, и, скорее всего, после обобщения данных превысит количество самоубийств в конкретных месяцах.
Считать ли жертвами Covid-19 только тех, у кого это основная причина смерти?
Анализируя слова Криштопанса, нужно отметить, что публично доступна статистика двух видов смертности от Covid-19. Одну из них ежедневно публикуют в СМИ. Это все умершие, инфицированные Covid-19, - до 16 декабря 394 человека. Второй вид статистики публикуется позже на домашней странице Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). В ней публикуется: у какого количества людей Covid-19 был основной причиной смерти. Эти данные доступны за период до октября, но их нет за ноябрь и декабрь, когда смертность Covid-19 существенно возросла. В этих данных видно, что, например, в октябре Covid-19 был основной причиной смерти 20 людей. В свою очередь в обобщенных актуальных данных видно, что в целом в октябре умерло 34 инфицированных Covid-19 человека.
Опубликованные SPKC данные об основных причинах смерти часто используют в соцсетях, чтобы показать якобы малозначительность Covid-19 по сравнению с другими смертями. Однако это необоснованно.
То, что Covid-19 не является основной причиной смерти, не значит, что это не было значительным фактором. Директор Департамента анализа рисков и профилактики инфекционных болезней эпидемиолог SPKC Юрий Перевощиков объяснял порталу Rus.lsm.lv: "Бывают случаи, когда у пациента диагностировали Covid-19, но при этом у него тромбозы и случился инфаркт. И инфаркт - основная причина смерти. Но, если бы не Covid-19, сейчас инфаркт бы не случился, и человек жил бы еще. Речь о том, что Covid-19 потенциально смертельно опасен для определенных групп людей. И, как и при других инфекционных болезнях, ясно, что люди умирают преждевременно, в том числе от осложнений хронических болезней, которые "ковид" дает".
Заведующий Центра паталогии Рижской Восточной больницы Валдис Микелсонс пояснил Re:Check, что вызванная Covid-19 пневмония как основная причина смерти определяется в случае, если человек был положителен на SARS-CoV-2, у него была тяжелая пневмония, нейропатия, повреждены легочные сосуды. Если смерть наступила от инфаркта, инсульта, сахарного диабета, опухоли или другой болезни и пациент был положителен на SARS-CoV-2, то Covid-19 указывается как побочное заболевание.
То, что Covid-19 более смертелен для людей с разными побочными заболеваниями в СМИ писалось часто, об этом также писал и Re:Check.
Растет ли количество самоубийств?
Re:Check спросил у Криштопанса, не является ли увеличение заболеваемости за последние месяцы существенным фактором. Он высказал мнение, что из-за тяжелой экономической ситуации возрастет и количество самоубийств.
Маловероятно, что количество самоубийств возрастет настолько, чтобы превысить количество умерших с Covid-19. Оно ни по месяцам, ни по годам существенно не колеблется. Не возросло оно и весной, во время распространения Covid-19 и ограничений. С 2015 до 2019 года в среднем за первые десять месяцев умерло 29 человек в месяц. В прошлом году до октября в среднем 25, а в этом году в среднем 26 человек в месяц.
Вывод: экс-премьер Вилис Криштопанс утверждает, что в этом году количество самоубийств было больше, чем смертей от Covid-19. Хотя статья опубликована в декабре, он использовал данные о причинах смерти до октября и игнорировал то, что известно – в ноябре и декабре смертность от Covid-19 существенно возросла.