Covid-19 и Рождество: а можно ли пойти в церковь?

Во время рождественских богослужений в местах проведения любых религиозных мероприятий одновременно может находиться не более 20% максимального числа посетителей в конкретном помещении, сообщила агентству LЕТА представитель Министерства юстиции Ксения Витола.
На каждого человека должно быть обеспечено по меньшей мере 10 кв.м. площади.
Она отметила, что Минюст уважает закрепленное в Конституции право на свободу религии, но в то же время призывает все религиозные организации публично информировать прихожан об ограничениях и ответственно относиться к введенным правилам. "Религиозные организации также должны сотрудничать с Государственной полицией и другими организациями для обеспечения общественного порядка и требований эпидемиологической безопасности", - подчеркнула она.
Минюст призывает жителей наблюдать за рождественскими богослужениями дистанционно по телевидению и интернету.