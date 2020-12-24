Чт, 24.12.2020
Общественность должна понимать, что, если ситуация не изменится, мы можем оказаться в положении, когда мы будем вынуждены принять решение о более широких ограничениях на передвижение, и мы должны подготовиться к этому как к возможности. Кришьянис Кариньш.
Кришьянис Кариньш.
1 мин для прочтения

Covid-19 и Рождество: а можно ли пойти в церковь?

ФОТО: Pixabay

Во время рождественских богослужений в местах проведения любых религиозных мероприятий одновременно может находиться не более 20% максимального числа посетителей в конкретном помещении, сообщила агентству LЕТА представитель Министерства юстиции Ксения Витола.

На каждого человека должно быть обеспечено по меньшей мере 10 кв.м. площади.

Она отметила, что Минюст уважает закрепленное в Конституции право на свободу религии, но в то же время призывает все религиозные организации публично информировать прихожан об ограничениях и ответственно относиться к введенным правилам. "Религиозные организации также должны сотрудничать с Государственной полицией и другими организациями для обеспечения общественного порядка и требований эпидемиологической безопасности", - подчеркнула она.

Минюст призывает жителей наблюдать за рождественскими богослужениями дистанционно по телевидению и интернету.

Последние новости

НАВЕРХ
Back