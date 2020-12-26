Модель 2020 года - Палома Эльсессер. Что о ней известно?

Сайт Models.com представил лауреатов премии MOTY (Model of the Year) Industry Awards. Девушка по имени Палома Эльсессер одержала победу в номинации "Модель года". Кто же она такая?
Палома Эльсессер - героиня январской обложки американского Vogue, известная канадско-американская модель плюс-сайз. С детства девушка мечтала стать писательницей или поэтессой, но, как видите, сложилось иначе. Палома активно вела свой Instagram, и на нее стали обращать внимание представители модельных агентств.
Поначалу она принимала участие в простых съемках, а затем ей предложили стать участницей проекта визажистки Пэт Макграт.
Карьера девушки стала стремительно расти. Палома поучаствовала в съемке для марки нижнего белья Lonely и в рекламе Nike. Она не раз говорила, что часто сталкивается со стереотипами относительно ее веса и цвета кожи. Некоторые потенциальные работодатели отказывали Паломе, поскольку та была "недостаточно черной". Но сейчас все поменялось:
В настоящее время в портфолио Паломы Эльсессер - сотрудничество с Fenty Beauty, Savage X Fenty, Mercedes-Benz. Она неоднократно появлялась на обложках и страницах модных изданий.