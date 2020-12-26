Сб, 26.12.2020
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Никита Цикалюк, консультант по продажам и маркетингу
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Модель 2020 года - Палома Эльсессер. Что о ней известно?

Сайт Models.com представил лауреатов премии MOTY (Model of the Year) Industry Awards. Девушка по имени Палома Эльсессер одержала победу в номинации "Модель года". Кто же она такая?

Палома Эльсессер - героиня январской обложки американского Vogue, известная канадско-американская модель плюс-сайз. С детства девушка мечтала стать писательницей или поэтессой, но, как видите, сложилось иначе. Палома активно вела свой Instagram, и на нее стали обращать внимание представители модельных агентств. 

Поначалу она принимала участие в простых съемках, а затем ей предложили стать участницей проекта визажистки Пэт Макграт. 

Карьера девушки стала стремительно расти. Палома поучаствовала в съемке для марки нижнего белья Lonely и в рекламе Nike. Она не раз говорила, что часто сталкивается со стереотипами относительно ее веса и цвета кожи. Некоторые потенциальные работодатели отказывали Паломе, поскольку та была "недостаточно черной". Но сейчас все поменялось:

"Общество осознает: каким бы ты ни был, тебе везде найдется место. Никому не нравится быть обделенным вниманием, и большие компании начинают это понимать". 

В настоящее время в портфолио Паломы Эльсессер - сотрудничество с Fenty Beauty, Savage X Fenty, Mercedes-Benz. Она неоднократно появлялась на обложках и страницах модных изданий. 

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