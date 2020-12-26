Модель 2020 года - Палома Эльсессер. Что о ней известно?

Палома Эльсессер - героиня январской обложки американского Vogue, известная канадско-американская модель плюс-сайз. С детства девушка мечтала стать писательницей или поэтессой, но, как видите, сложилось иначе. Палома активно вела свой Instagram, и на нее стали обращать внимание представители модельных агентств.

Поначалу она принимала участие в простых съемках, а затем ей предложили стать участницей проекта визажистки Пэт Макграт.

Карьера девушки стала стремительно расти. Палома поучаствовала в съемке для марки нижнего белья Lonely и в рекламе Nike. Она не раз говорила, что часто сталкивается со стереотипами относительно ее веса и цвета кожи. Некоторые потенциальные работодатели отказывали Паломе, поскольку та была "недостаточно черной". Но сейчас все поменялось:

"Общество осознает: каким бы ты ни был, тебе везде найдется место. Никому не нравится быть обделенным вниманием, и большие компании начинают это понимать".