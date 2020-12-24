Новая информация о состоянии Макрона после заражения Covid-19

Президент Франции Эмануэль Макрон, у которого на прошлой неделе был диагностирован коронавирус, больше не имеет его симптомов Covid-19, заявил в четверг, 24 декабря, Елисейский дворец.
Президенту, который на прошлой неделе находился в самоизоляции в официальной резиденции под Парижем, где он работал удаленно, больше не нужно самоизолироваться.
Коронавирусная инфекция у 43-летнего Макрона была обнаружена в минувший четверг, 17 декабря. У него были такие характерные для Covid-19 симптомы, как усталость, кашель и мышечные боли.
В регулярных заявлениях Елисейского дворца состояние Макрона описывалась как стабильное