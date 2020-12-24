Чт, 24.12.2020
Лучший подарок родным и близким на этот раз - это безопасность и здоровье, а не наше присутствие. Юрий Перевощиков, директор Департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний SPKC.
Юрий Перевощиков, директор Департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний SPKC.
1 мин для прочтения

Новая информация о состоянии Макрона после заражения Covid-19

Эммануэль Макрон

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Президент Франции Эмануэль Макрон, у которого на прошлой неделе был диагностирован коронавирус, больше не имеет его симптомов Covid-19, заявил в четверг, 24 декабря, Елисейский дворец.

Президенту, который на прошлой неделе находился в самоизоляции в официальной резиденции под Парижем, где он работал удаленно, больше не нужно самоизолироваться.

В заявлении говорится, что у Макрона "в настоящее время нет симптомов". Также там сказано, что "поэтому изоляция президента может закончиться через семь дней".

Коронавирусная инфекция у 43-летнего Макрона была обнаружена в минувший четверг, 17 декабря. У него были такие характерные для Covid-19 симптомы, как усталость, кашель и мышечные боли.

В регулярных заявлениях Елисейского дворца состояние Макрона описывалась как стабильное 

Последние новости

НАВЕРХ
Back