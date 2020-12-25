Взрыв в США и авария в Риге с участием 18 машин. Все, что вы могли пропустить 25 декабря

Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день.
Коронавирус:
- За сутки подтверждено 666 новых случаев Covid-19, умерли 16 человек. Госпитализированы 118 пациентов.
- Более трети зараженных Covid-19 за последние сутки - рижане.
- В Литве Covid-19 выявлен еще у 2691 человека, 19 человек скончались.
- Ограничения соблюдают не все: за сутки начато более 100 административных процессов.
- Охранное предприятие: во время пандемии люди стали более агрессивными.
Другие события дня:
- В Риге на Южном мосту столкнулись 18 машин.
- В центре Нэшвилла прогремел взрыв. Пострадали три человека.
- Историк Соколов осужден на 12,5 лет за убийство аспирантки и хранение оружия.
- Любовь Соболь после допроса задержали на двое суток.
- Воры в праздники работают: за сутки обворованы четыре квартиры.
- Ринкевич: судя по всему, все элементы соглашения по Brexit отвечают интересам Латвии.
- За минувшие сутки полиция задержала 15 пьяных водителей.
- В России из здания МИД пропал $1 миллион. Его хранили в коробке из-под водки.
Немного легких новостей отвлечься:
- Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись.
- Николь Сахтариди - участница шоу "Холостяк" и подруга хоккеиста Кирилла Капризова
- Некогда принадлежавшее королю поп-музыки Майклу Джексону ранчо Neverland в Калифорнии было продано за 22 миллиона долларов.
- На Рождество три местных предприятия доставили пенсионерам подарки с помощью дронов.
- Комик и организатор Антон Герасимов о звонке из Центра госязыка, цензуре на КВН и шутках ради хайпа
- В Латгалии найден ранее неизвестный валун - его площадь составляет около 11 квадратных метров.
- Бросила мужа и работу. Журналистка влюбилась в "ненавистного" миллионера, освещая его уголовное дело.