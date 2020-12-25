Пт, 25.12.2020
Праздничным вечером я буду с семьей - женой и тремя детьми. В этом году особо ничего не изменится, просто не увидимся с бабушками и дедушками. Уга Думпис, главный инфектолог Минздрава
Уга Думпис, главный инфектолог Минздрава
1 мин для прочтения

Взрыв в США и авария в Риге с участием 18 машин. Все, что вы могли пропустить 25 декабря

ФОТО: rus.tvnet.lv

Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день. 

Коронавирус:

  • За сутки подтверждено 666 новых случаев Covid-19, умерли 16 человек. Госпитализированы 118 пациентов.
  • Более трети зараженных Covid-19 за последние сутки - рижане.
  • В Литве Covid-19 выявлен еще у 2691 человека, 19 человек скончались.
  • Ограничения соблюдают не все: за сутки начато более 100 административных процессов.
  • Охранное предприятие: во время пандемии люди стали более агрессивными.

Другие события дня:

  • В Риге на Южном мосту столкнулись 18 машин.
  • В центре Нэшвилла прогремел взрыв. Пострадали три человека.
  • Историк Соколов осужден на 12,5 лет за убийство аспирантки и хранение оружия.
  • Любовь Соболь после допроса задержали на двое суток.
  • Воры в праздники работают: за сутки обворованы четыре квартиры.
  • Ринкевич: судя по всему, все элементы соглашения по Brexit отвечают интересам Латвии.
  • За минувшие сутки полиция задержала 15 пьяных водителей.
  • В России из здания МИД пропал $1 миллион. Его хранили в коробке из-под водки.

Немного легких новостей отвлечься:

  • Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись.
  • Николь Сахтариди - участница шоу "Холостяк" и подруга хоккеиста Кирилла Капризова
  • Некогда принадлежавшее королю поп-музыки Майклу Джексону ранчо Neverland в Калифорнии было продано за 22 миллиона долларов.
  • На Рождество три местных предприятия доставили пенсионерам подарки с помощью дронов.
  • Комик и организатор Антон Герасимов о звонке из Центра госязыка, цензуре на КВН и шутках ради хайпа
  • В Латгалии найден ранее неизвестный валун - его площадь составляет около 11 квадратных метров.
  • Бросила мужа и работу. Журналистка влюбилась в "ненавистного" миллионера, освещая его уголовное дело.

Последние новости

НАВЕРХ
Back