Бросила мужа и работу. Журналистка влюбилась в "ненавистного" миллионера, освещая его уголовное дело

Christie Smythe covered white-collar crime for Bloomberg News and lived "the perfect little Brooklyn life" with her husband. Then she threw it all away for one of her sources: infamous pharma bro Martin Shkreli. https://t.co/Xk0zXmYkgF — ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) December 20, 2020

Миллионер Мартин Шкрели был приговорен к семи годам заключения в 2018 году. Все из-за махинаций с ценными бумагами. Бизнесмен играл на фармацевтическом рынке и стал богатым, выкупая лицензии на препараты и завышая их стоимость на тысячи процентов.

Смайт впервые вышла на контакт с Шкрели в 2015-м: девушка позвонила миллионеру, чтобы уточнить, действительно ли в отношении него было начато расследование. Спустя год, когда предпринимателя отпустили под залог, они впервые встретились вживую. Девушка пришла к нему в офис в рамках работы над статьей. В своих воспоминаниях она отметила, что в тот день на мужчине была серая толстовка и у него были сальные волосы, пишет Esquire.

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Журналистка заявила, что во время первой и последующих встреч Шкрели искусно манипулировал ею. Один раз он пригласил Смайт в винный бар, где поделился с ней воспоминаниями о нелегком детстве - его история тронула девушку. Близкие люди советовали Кристи прервать общение с предпринимателем, но она стала только чаще видеться с ним.

Муж Смайт говорил супруге, что отношения с Шкрели могут оставить ее без работы. В 2017-м пара отправилась на семейную терапию в попытке решить свои проблемы - ничего не вышло, и они развелись. Журналистка продолжала приходить к Шкрели в тюрьму, однако в соответствии с правилами они не могли касаться друг друга.

По словам Смайт, она первая призналась бизнесмену в любви - во время одного из визитов в тюрьму. Мужчина ответил взаимностью. Они поцеловались.

"В комнате (для свиданий) пахло куриными крылышками", - рассказала журналу девушка.

У себя в соцсетях Смайт неоднократно оправдывала и защищала Шкрели, вызывая недовольство начальства. В Bloomberg девушке указали на непрофессиональное поведение. Ей предложили уволиться, так она и поступила.