Как Китай подверг цензуре коронавирус: интернет заставляли молчать после смерти врача

7 февраля стало известно, что врач уханьской больницы Ли умер от новой болезни, о которой предупреждал. За предупреждения он получал угрозы от полиции и обвинения в "распространении слухов". Социальные сети Китая охватила волна скорби и злости.

Однако китайские цензоры решили эту реакцию подавить и скрыть. Авторитарный и однопартийный государственный регулятор интернета Администрация киберпространства дала подчиненным правительству новостным изданиям распоряжения, в которых предупредила о "невиданном вызове" и "эффекте бабочки", которые может вызвать смерть Ли.

The New York Times и ProPublica от хакерской группировки C.C.P. Unmasked получили секретные директивы Администрации киберпространства, направленные в город Ханчжоу на востоке Китая. Они получили и предусмотренные для внутреннего использования документы китайского IT-предприятия Urun Big Data Services. Самоуправления Китая закупают у компании программное обеспечение, помогающее мониторить проходящие в интернете дискуссии и руководить "армией" интернет-комментаторов.

Администрация киберпространства запретила подчиненным коммунистической партии пропагандистским СМИ рассылать сообщения о смерти Ли, а также требовала у платформ соцсетей постепенно изымать имя врача из списков популярных тем. Было активировано и большое количество фальшивых профилей, которые оставляли в соцсетях комментарии на несвязанные темы.

"Когда комментаторы борются, продвигая общественное мнение, им необходимо скрывать свою идентичность, избегать чрезмерного патриотизма и саркастических прославлений. Они должны быть внимательными и тихими, чтобы достичь результатов", указано в одном из распоряжений.

"Не используйте сообщения приложений, не публикуйте мнения, не множьте спекуляции. Спокойно контролируйте страсть в интернет-дискуссиях, не ставьте хэштегов, постепенно изымайте их из актуальных тем, строго контролируйте вредоносную информацию, говорится в указаниях пропагандистским СМИ и платформам соцсетей.

ФОТО: AFP/SCANPIX

В распоряжении для местных пропагандистов ситуация описывается следующим образом: "Нам ясно нужно осознавать эффект бабочки, эффект выбитого стекла и эффект снежного кома, которые может вызвать это событие, а также беспрецедентный вызов для нашего управления мнениями в интернете и работы по контролю за ними.

Всем офисам Администрации киберпространства необходимо обращать повышенное внимание на мнения в интернете и решительно контролировать все, что серьезно вредит доверию партии и правительству, а также нападает на политическую систему".

В распоряжение The New York Times и ProPublica попали более 3200 таких распоряжений и 1800 служебных писем, разосланных Администрацией киберпространства.

Несмотря на то, что Китай не скрывает, что виртуальная среда подвержена строгому контрою со стороны правительства, ставшие известными документы свидетельствуют о том, насколько сильно действия координируются. Аппарат китайской интернет-цензуры включает в себя огромную бюрократию, армию троллей с фальшивыми профилями, особые технологии и непрерывный надзор за пропагандой в СМИ и соцсетях.

Китай уже с января этого года начал контролировать информацию о вспышке болезни - еще до первого идентифицирования конкретного нового коронавируса, указывает The New York Times. Спустя несколько недель темп заражения резко вырос, и власти Китая пытались подавить любую информацию или оценку, что старания правительства отражаются в слишком "негативном" свете.