Сб, 26.12.2020
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Никита Цикалюк, консультант по продажам и маркетингу
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"В этих ящиках - спасенные жизни": в Латвию доставили первые вакцины против Covid-19

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Первые вакцины от Covid-19 доставлены в Латвию сегодня утром, 26 декабря, сообщила в Twitter министр здравоохранения Илзе Винькеле.

В пятницу, 25 декабря, грузовики с вакцинами BioNTech / Pfizer в сопровождении полицейских уже прибыли в Италию и Грецию, а сегодня они также въезжают в Эстонию и Литву. Дания, Франция и Германия также сообщили о получении первой партии вакцин рано утром в субботу, 26 дедкабря.

Видео: Первые вакцины доставлены в Латвию. Комментарий Илзе Винькеле

"Вакцина здесь!!!",- сообщила министр Twitter, приложив четыре фотографии, на которых видно, как картонные коробки переносят из грузовика в здание. Надписи на коробках указывают на то, что они предназначены для перевозки грузов, которые важно поддерживать при определенной температуре. В ящиках для поддержания температуры используется сухой лед, каждый из которых, согласно надписям, весит 20,5 килограмма.

"В этих ящиках - спасенные жизни, будущее Рождество с друзьями, очные хоровые репетиции, путешествия, снова нормальная работа для медиков. В этих ящиках - научный прорыв, труд многих людей. Это вакцина Pfizer против SARS-CoV2. Это также означает счастливый Новый год!", - написала Винькеле.

Сегодня Государственный центр доноров крови получил пять ящиков вакцин BioNTech / Pfizer. По словам представителя донорского центра, "через неделю и еще через неделю будут приходить все новые и новые дополнительные доставки и вакцинация будет продолжаться".

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве здравоохранения, первая партия вакцин, произведенных компаниями BioNTech и Pfizer, была доставлена сегодня утром - в Государственный центр доноров крови поступило 9 750 доз вакцины. 28 декабря медицинский персонал больниц, работающий с пациентами с Covid-19, а также сотрудники Службы неотложной медицинской помощи начнут получать свои первые вакцины.

Как сообщили в Минздраве, по мнению Винькеле, вакцины пока являются единственным реальным шансом вернуться к тому ритму жизни, который был до пандемии. По словам министра, вакцина Comirnaty в клинических испытаниях с участием 44 000 человек зарекомендовала себя как безопасный способ защиты от симптоматического заболевания вирусом.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) также заявил в Twitter, что сегодня важный день, так как прибыла первая партия вакцины от Covid-19. Он напомнил, что вакцинацию планируется начать на новой неделе, и сначала будут привиты медицинские работники.

"Вакцина - это наш способ вернуться к нормальной жизни. Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло как можно скорее в 2021 году", - сказал премьер.

Государственное агентство лекарств подчеркивает, что все вакцины, зарегистрированные в Европейском союзе, должны соответствовать тем же стандартам высокого качества, безопасности и эффективности, что и любые другие лекарства. Никаких отклонений от этих строгих основных требований не делается.

В центре доноров крови есть три новых морозильных камеры, которые соответствуют требованиям производителя для хранения вакцины. Чтобы Comirnaty сохраняла эффективность, ее необходимо хранить при очень низкой температуре - минус 75 градусов по Цельсию. После того, как вакцины окажутся в кабинетах для вакцинации, их можно будет хранить при температуре от +2 до +8 градусов Цельсия до пяти дней

Для обеспечения безопасности поставок транспорт от завода до места назначения сопровождался конвоем производителя, а на территории Латвии о дополнительной безопасности позаботилась Госполиция.

Галерея: Доставка вакцины против Covid-19 в Латвию

 Галерея: Первые вакцины против Covid-19 в Латвии

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