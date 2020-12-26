"В этих ящиках - спасенные жизни": в Латвию доставили первые вакцины против Covid-19

В пятницу, 25 декабря, грузовики с вакцинами BioNTech / Pfizer в сопровождении полицейских уже прибыли в Италию и Грецию, а сегодня они также въезжают в Эстонию и Литву. Дания, Франция и Германия также сообщили о получении первой партии вакцин рано утром в субботу, 26 дедкабря.

Видео: Первые вакцины доставлены в Латвию. Комментарий Илзе Винькеле

"Вакцина здесь!!!",- сообщила министр Twitter, приложив четыре фотографии, на которых видно, как картонные коробки переносят из грузовика в здание. Надписи на коробках указывают на то, что они предназначены для перевозки грузов, которые важно поддерживать при определенной температуре. В ящиках для поддержания температуры используется сухой лед, каждый из которых, согласно надписям, весит 20,5 килограмма.

"В этих ящиках - спасенные жизни, будущее Рождество с друзьями, очные хоровые репетиции, путешествия, снова нормальная работа для медиков. В этих ящиках - научный прорыв, труд многих людей. Это вакцина Pfizer против SARS-CoV2. Это также означает счастливый Новый год!", - написала Винькеле.

Šajā kastēs ir izglābtas dzīvības, nākamie Ziemassvētki ar draugiem, koru mēģinājumi klātienē, ceļojumi, atkal normāls darbs mediķiem. Šīs kastes satur zinātnes sasniegums, daudzu cilvēku darbu. Tā ir Pfizer vakcīna pret SARS-CoV2. Tas nozīmē arī laimīgu Jauno gadu! pic.twitter.com/OgWNZ29zYN — Ilze Viņķele (@Vinkele) December 26, 2020

Сегодня Государственный центр доноров крови получил пять ящиков вакцин BioNTech / Pfizer. По словам представителя донорского центра, "через неделю и еще через неделю будут приходить все новые и новые дополнительные доставки и вакцинация будет продолжаться".

Šorīt VADC saņēma ražotāja "BioNTech-Pfizer" vakcīnas "Comirnaty" pirmo daļu - 9750 devas. VADC rīcībā ir 3 jaunas dziļās saldēšanas iekārtas, kuras nodrošina ražotāja noteiktās prasības, uzglabājot vakcīnas -75C temperatūrā. pic.twitter.com/gmwqTtB9kM — VADC (@AsinsDonori) December 26, 2020

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве здравоохранения, первая партия вакцин, произведенных компаниями BioNTech и Pfizer, была доставлена сегодня утром - в Государственный центр доноров крови поступило 9 750 доз вакцины. 28 декабря медицинский персонал больниц, работающий с пациентами с Covid-19, а также сотрудники Службы неотложной медицинской помощи начнут получать свои первые вакцины.

🔶 Šorīt @AsinsDonori saņēma ražotāja “BioNTech-Pfizer” vakcīnas “Comirnaty” pirmo daļu - 9750 devas, kas paredzētas kopumā 4875 veselības aprūpes darbiniekiem. Vakcinācija sāksies 28. decembrī. https://t.co/qK0IGJxcQc pic.twitter.com/SXr8JOmrCT — Veselības ministrija (@veselibasmin) December 26, 2020

Как сообщили в Минздраве, по мнению Винькеле, вакцины пока являются единственным реальным шансом вернуться к тому ритму жизни, который был до пандемии. По словам министра, вакцина Comirnaty в клинических испытаниях с участием 44 000 человек зарекомендовала себя как безопасный способ защиты от симптоматического заболевания вирусом.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) также заявил в Twitter, что сегодня важный день, так как прибыла первая партия вакцины от Covid-19. Он напомнил, что вакцинацию планируется начать на новой неделе, и сначала будут привиты медицинские работники.

"Вакцина - это наш способ вернуться к нормальной жизни. Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло как можно скорее в 2021 году", - сказал премьер. 26

Šodien ir nozīmīga diena 🇱🇻 - pirmais Covid-19 vakcīnu sūtījums ir klāt. Jaunnedēļ uzsāksim vakcināciju, vispirms tās saņems mūsu ārsti. Vakcīna ir mūsu ceļš uz atgriešanos normālā ikdienā. Darīsim visu, lai 2021. gadā tas notiktu pēc iespējas ātrāk. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) December 26, 2020

Государственное агентство лекарств подчеркивает, что все вакцины, зарегистрированные в Европейском союзе, должны соответствовать тем же стандартам высокого качества, безопасности и эффективности, что и любые другие лекарства. Никаких отклонений от этих строгих основных требований не делается.

В центре доноров крови есть три новых морозильных камеры, которые соответствуют требованиям производителя для хранения вакцины. Чтобы Comirnaty сохраняла эффективность, ее необходимо хранить при очень низкой температуре - минус 75 градусов по Цельсию. После того, как вакцины окажутся в кабинетах для вакцинации, их можно будет хранить при температуре от +2 до +8 градусов Цельсия до пяти дней

Для обеспечения безопасности поставок транспорт от завода до места назначения сопровождался конвоем производителя, а на территории Латвии о дополнительной безопасности позаботилась Госполиция.

Галерея: Доставка вакцины против Covid-19 в Латвию