Вступил в силу обвинительный приговор по делу о гибели четырех человек в Яунберзе

После того, как Верховный суд отказался возбуждать кассационную жалобу, вступил в силу приговор Земгальского областного суда, согласно которому к уголовному наказанию приговорен владелец фермы "Маклери" Эдгар Маклерс по делу о случившемся в июле 2016-го года на хуторе в Яунберзской волости разливе навоза, выяснило агентство LETA в суде.
Суд вынес окончательный приговор в виде двух лет и восьми месяцев тюремного заключения. Также было решено взыскать с него компенсацию материального ущерба в размере 860 евро и компенсацию морального вреда в размере 2500 евро.
В решении Верховного суда от 17 мая говорится, что кассационные жалобы указывают на отсутствие причинно-следственной связи по делу, но суд установил, что кассационные жалобы повторяют основания для апелляции, которые уже были оценены в решении апелляционного суда и аргументированно отклонены.
Суд установил, что в деле при помощи показаний свидетелей и потерпевших несомненно доказано, что обвиняемый, без заключения письменных трудовых договоров, нанял лиц, указанных в приговоре, и продолжал с ними трудовые отношения после банкротства, скрывая это от управляющего по делу о неплатежеспособности, и у Верховного суда нет оснований ставить под сомнение выводы апелляционного суда.
Уже сообщалось, что 22 июля 2016-го года во время ремонтных работ на ферме в Яунберзской волости из резервуара выделились ядовитые пары, в результате чего четыре человека погибли, еще трое были доставлены в больницу.
Помощник начальника Земгальского областного управления государственной полиции Иева Сиетниеце сообщила, что погибшими были мужчины 1951-го, 1969-го и 1989-го годов рождения, а также женщина 1976-го года рождения. Один из погибших - бывший владелец фермы Петерис Маклерс, 1951-го года рождения.
Несчастный случай произошел из-за аварии на линии перекачки жидкого навоза. По словам заместителя директора Елгавского регионального управления Государственной службы окружающей среды Йоланты Лижус, в результате аварии произошла утечка навоза, небольшая часть которого пролилась и на прилегающей территории. Аария произошла из-за обратного клапана линии перекачивания. Если бы он был починен, никакая утечка была бы невозможна.
Позже прокуратура предъявила Маклерсу обвинение по части второй статьи 146 Уголовного закона - нарушение правил охраны труда, если оно повлекло смерть или тяжкие телесные повреждения нескольким людям, что карается лишением свободы на срок до пяти лет.
По данным Firmas.lv, процесс реорганизации крестьянского хозяйства "Маклери" начался 17 декабря 2019-го года.