Вступил в силу обвинительный приговор по делу о гибели четырех человек в Яунберзе

Суд вынес окончательный приговор в виде двух лет и восьми месяцев тюремного заключения. Также было решено взыскать с него компенсацию материального ущерба в размере 860 евро и компенсацию морального вреда в размере 2500 евро.

В решении Верховного суда от 17 мая говорится, что кассационные жалобы указывают на отсутствие причинно-следственной связи по делу, но суд установил, что кассационные жалобы повторяют основания для апелляции, которые уже были оценены в решении апелляционного суда и аргументированно отклонены.

Суд установил, что в деле при помощи показаний свидетелей и потерпевших несомненно доказано, что обвиняемый, без заключения письменных трудовых договоров, нанял лиц, указанных в приговоре, и продолжал с ними трудовые отношения после банкротства, скрывая это от управляющего по делу о неплатежеспособности, и у Верховного суда нет оснований ставить под сомнение выводы апелляционного суда.

Уже сообщалось, что 22 июля 2016-го года во время ремонтных работ на ферме в Яунберзской волости из резервуара выделились ядовитые пары, в результате чего четыре человека погибли, еще трое были доставлены в больницу.

Помощник начальника Земгальского областного управления государственной полиции Иева Сиетниеце сообщила, что погибшими были мужчины 1951-го, 1969-го и 1989-го годов рождения, а также женщина 1976-го года рождения. Один из погибших - бывший владелец фермы Петерис Маклерс, 1951-го года рождения.

Несчастный случай произошел из-за аварии на линии перекачки жидкого навоза. По словам заместителя директора Елгавского регионального управления Государственной службы окружающей среды Йоланты Лижус, в результате аварии произошла утечка навоза, небольшая часть которого пролилась и на прилегающей территории. Аария произошла из-за обратного клапана линии перекачивания. Если бы он был починен, никакая утечка была бы невозможна.

Позже прокуратура предъявила Маклерсу обвинение по части второй статьи 146 Уголовного закона - нарушение правил охраны труда, если оно повлекло смерть или тяжкие телесные повреждения нескольким людям, что карается лишением свободы на срок до пяти лет.