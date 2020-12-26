Пять допросов и очная ставка с тещей возможного отравителя: Любовь Соболь снова под стражей

Российские следователи провели очную ставку между сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовью Соболь и тещей сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева - предполагаемого соучастника отравления Алексея Навального Галиной Субботиной, сообщает "Медуза".
Очная ставка была проведена вечером в пятницу, 25-го декабря, рассказала в Facebook член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.
"Вчера целый день, на протяжении практически 16 часов с ней (Любовью Соболь) проводили следственные действия. Она рассказала, что с ней были проведены очные ставки: одна - с тещей того самого Кудрявцева, причем эта очная ставка проходила в десять часов вечера. Любовь с адвокатом возражали против проведения очной ставки в столь позднее время, но им отказали".
Марина Литвинович также сообщила, что
В воскресенье, 26 декабря, около часа ночи Соболь привезли в изолятор временного содержания на Петровке в Москве, где она была помещена в трехместную камеру. Литвинович со ссылкой на Соболь сообщила, что изолятор напоминает "детский лагерь 80-х годов".
Вышел из ИВС от @SobolLubov. Всё отлично, но говорит что камера очень маленькая, шага некуда ступить. Матрас такой, что чувствует решётку кровати) Передаёт всем привет и благодарит за поддержку. Жалеет, что пропустила вчера годовщину первого свидания с мужем - любит его и скучает— Воронин Владимир (@vb_voronin) December 26, 2020
По уголовному делу о незаконном проникновении в жилище, подозреваемой в котором проходит Соболь, уже назначили восемь экспертиз, в том числе экспертизу ДНК - для этого у сотрудницы ФБК взяли защитную маску, которую та носила. По словам Литвинович, "дело Соболь ведут целых шесть следователей".
Любовь Соболь была задержана в пятницу, 25 декабря, после обыска в ее квартире. Уголовное дело было возбуждено после заявления Галины Субботиной - по версии следствия, Соболь со своими соратниками "многократно пытались проникнуть в квартиру пожилой женщины". Сама Соболь рассказывает, что приходила к квартире Константина Кудрявцева и звонила в дверь, однако ей никто не открыл, после чего ей удалось зайти в соседнюю квартиру. Алексей Навальный при этом рассказал, что Субботина сама вышла к Соболь из своей квартиры.