Пять допросов и очная ставка с тещей возможного отравителя: Любовь Соболь снова под стражей

Очная ставка была проведена вечером в пятницу, 25-го декабря, рассказала в Facebook член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

"Вчера целый день, на протяжении практически 16 часов с ней (Любовью Соболь) проводили следственные действия. Она рассказала, что с ней были проведены очные ставки: одна - с тещей того самого Кудрявцева, причем эта очная ставка проходила в десять часов вечера. Любовь с адвокатом возражали против проведения очной ставки в столь позднее время, но им отказали".

Марина Литвинович также сообщила, что

после пяти допросов подряд Любовь Соболь перевели в статус подозреваемой в незаконном проникновении в жилище с угрозой насилия. 3

В воскресенье, 26 декабря, около часа ночи Соболь привезли в изолятор временного содержания на Петровке в Москве, где она была помещена в трехместную камеру. Литвинович со ссылкой на Соболь сообщила, что изолятор напоминает "детский лагерь 80-х годов".

Вышел из ИВС от @SobolLubov. Всё отлично, но говорит что камера очень маленькая, шага некуда ступить. Матрас такой, что чувствует решётку кровати) Передаёт всем привет и благодарит за поддержку. Жалеет, что пропустила вчера годовщину первого свидания с мужем - любит его и скучает — Воронин Владимир (@vb_voronin) December 26, 2020

По уголовному делу о незаконном проникновении в жилище, подозреваемой в котором проходит Соболь, уже назначили восемь экспертиз, в том числе экспертизу ДНК - для этого у сотрудницы ФБК взяли защитную маску, которую та носила. По словам Литвинович, "дело Соболь ведут целых шесть следователей".