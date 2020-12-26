Сб, 26.12.2020
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Пять допросов и очная ставка с тещей возможного отравителя: Любовь Соболь снова под стражей

Любовь Соболь

ФОТО: SCANPIX

Российские следователи провели очную ставку между сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовью Соболь и тещей сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева - предполагаемого соучастника отравления Алексея Навального Галиной Субботиной, сообщает "Медуза".

Очная ставка была проведена вечером в пятницу, 25-го декабря, рассказала в Facebook член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

"Вчера целый день, на протяжении практически 16 часов с ней (Любовью Соболь) проводили следственные действия. Она рассказала, что с ней были проведены очные ставки: одна - с тещей того самого Кудрявцева, причем эта очная ставка проходила в десять часов вечера. Любовь с адвокатом возражали против проведения очной ставки в столь позднее время, но им отказали".

Марина Литвинович также сообщила, что

после пяти допросов подряд Любовь Соболь перевели в статус подозреваемой в незаконном проникновении в жилище с угрозой насилия.

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В воскресенье, 26 декабря, около часа ночи Соболь привезли в изолятор временного содержания на Петровке в Москве, где она была помещена в трехместную камеру. Литвинович со ссылкой на Соболь сообщила, что изолятор напоминает "детский лагерь 80-х годов".

По уголовному делу о незаконном проникновении в жилище, подозреваемой в котором проходит Соболь, уже назначили восемь экспертиз, в том числе экспертизу ДНК - для этого у сотрудницы ФБК взяли защитную маску, которую та носила. По словам Литвинович, "дело Соболь ведут целых шесть следователей".

Любовь Соболь была задержана в пятницу, 25 декабря, после обыска в ее квартире. Уголовное дело было возбуждено после заявления Галины Субботиной - по версии следствия, Соболь со своими соратниками "многократно пытались проникнуть в квартиру пожилой женщины". Сама Соболь рассказывает, что приходила к квартире Константина Кудрявцева и звонила в дверь, однако ей никто не открыл, после чего ей удалось зайти в соседнюю квартиру. Алексей Навальный при этом рассказал, что Субботина сама вышла к Соболь из своей квартиры.

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