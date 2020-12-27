"Детей прятали от прививок от оспы - один умер, второй со шрамами". Переболевшая Covid-19 о вакцинах

Возможно, это Рождество Дзинтра Банкова встретила только благодаря быстрой реакции внучки и двум кислородным баллонам каждый день в Латвийском центре инфектологии. Для нее заболевание Covid-19 прошло в тяжелой форме, рассказывает Panorāma.
Некоторые чувства, такие как вкус и запах, все еще не вернулись к ней. Банкова призывает ценить самоотверженный труд врачей и прилагать все усилия для того, чтобы и без того переполненные больницы не превратились только в Covid-больницы.
Дзинтра - медик на пенсии, знаток лечебных трав. Ее спасла реакция семьи в тот момент, когда температура в 39 градусов уже не давала самой оценить степень тяжести своего заболевания.
"Ты видишь на столе стакан с водой. И тот же Coldrex или Ibumetin, но не можешь встать. Потому что снова падаешь в постель", - описывает течение болезни Банкова.
За ее плечами два инсульта и два инфаркта, артрит и сахарный диабет. Как она сама говорит, полный букет. В Центр инфектологии ее доставили в тяжелом состоянии.
"Потом у меня случился этот кризис. Уровень кислорода упал, я сама упала, вернуться в постель не могла, но эта оперативность врачей... так быстро. Уже в восемь на рентген, оба легких до верха и воспалительные маркеры катастрофические. Всего в 100 раз больше нормы", - эмоционально рассказала женщина.
В палате их было пятеро. Самой младшей еще не исполнилось 30 лет. "Очень хороший уход. Очень! Я хочу сказать так - те, кто кричит, что нет ковида, путь наденут скафандр и пробегают одну смену с сестрами", - подчеркивает Дзинтра. Она особенно умеет ценить работу врачей еще и потому, что сама врач.
Во время болезни было трудно вспомнить даже элементарные вещи. Дзинтра подчеркивает, что вакцина многих спасет.
"Да прибудет мир на земле. И светлый разум. И иммунитет. Давайте не будем идти против прививок и кричать, давайте возьмем.
Она подчеркивает, что Covid-19 - серьезное заболевание. "Я заставляю себя двигаться, дышать, получать удовольствие от кошки и синички", - поделилась Дзинтра.