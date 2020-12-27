Шведские СМИ: докфильм о крушении "Эстонии" обвел вокруг пальца правительства трех стран

Пространная публикация под заголовком "Иллюзия" внимательно анализирует вышедший на экраны минувшей осенью телесериал "Эстония - находка, меняющая все", режиссер которого Хенрик Эвертссон был удостоен в Швеции Большой журналистской премии Бонньера "Разоблачитель года 2020".

"Главный редактор Filter Маттиас Йоранссон и репортер Фредрик Фальман в своей публикации на целом ряде примеров пояснили, каким образом в толковании причин катастрофы появились предрассудки и искажения, ставшие материалом для телесериала. Начав с разъяснения, как и почему погиб паром, бегло представив различные заинтересованные группы, журналисты подходят к авторам сериала", - реферировала агентству BNS содержание публикации издания журналистка Мадли Витисманн, пишущая на морскую тематику.

Один из соавторов, чей голос звучит в сериале за кадром - вышедший на пенсию журналист Ларс Борнэс, освещавший скандальные и громкие темы. В своем изложении версий крушения "Эстонии" он отметает факты, если они не стыкуются с его подозрениями. На интервью c Filter Борнэс не согласился, помня, как журнал указал на его промах - найденный им в свое время элемент радара мистической подводной лодки, якобы таранившей паром, на самом деле оказался гранатой старого образца.

Публикация в журнале представляет также Ларса Онгстрема, Ютту Рабе и председателя общества родственников SEA Леннарта Берглунда, внесших заметный вклад в усиление драматизма в сериале. Как отмечает журнал, в утверждениях относительно происхождения пробоины в борту парома они противоречат сами себе. Пробоина, по их словам, не могла появиться от удара судна о морское дно, поскольку перед операцией по засыпке останков судна морское дно было обследовано и там нашли мягкую глину. Однако пробоину нашли в той части останков судна, к которой прежде не было доступа, значит, не было исследовано и морское дно под ней.

Журналисты издания Filtеr побеседовали и с эстонскими экспертами, чья записка в октябре вызвала особый интерес в шведских СМИ. 18 сентября в Осло им показали видео с пробоиной в борту, модель пробоины в проекции 3D и интервью с профессором университета Тронхейма Йоргеном Амдалем. Эксперты сразу заметили, что в этом месте на борту судна не было царапин на красочном слое и входное отверстие было расположено под углом в 45 градусов к корме. Внешний объект должен был в таком случае протаранить паром под другим углом и на очень большой скорости.