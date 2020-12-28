Взрыв в Нэшвилле: по ДНК идентифицирован его организатор

.....#EXCLUSIVE @CBSNews has obtained a photo of Anthony Quinn Warner, the Person Of Interest in the #Nashville #bombing. Investigators believe he died in the blast...more to come pic.twitter.com/kXThvYrJGU — Jeff Pegues (@jeffpeguescbs) December 28, 2020

В результате взрыва в первый день Рождества пострадали три человека.

Официальные лица Теннесси заявили, что ДНК, обнаруженная на месте происшествия, позволяет опознать преступника как 63-летнего Энтони Куинна Уорнера. Других подозреваемых нет. Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило, что пока рано судить о мотивах взрыва.

Одно из зданий телекоммуникационной компании AT&T было повреждено, а после взрыва в его районе была потеряна телефонная и интернет-связь.

Сотрудники полиции обратили внимание на машину, когда из нее начала звучать запись, что машина взорвется через 15 минут.

Полиции удалось эвакуировать людей из близлежащих зданий, после чего произошел взрыв. Пострадали, как минимум, один полицейский и двое других человек.

В воскресенье, 27 декабря, федеральные следователи заявили, что Уорнер, который работал в сфере информационных технологий и имел большой опыт работы с электрическим оборудованием и сигнализациями, с большой вероятностью спланировал и организовал взрыв в одиночку.

Общедоступная информация указывает, что Уорнер до недавнего времени жил на окраине Нэшвилла. Он был частным предпринимателем по компьютерным системам. Его бывший клиент, брокер Стив Фридрих, рассказал газете The Tennessean, что Уорнер неожиданно уволился с работы в этом месяце, хоть уже четыре года оказывал услуги агентству недвижимости. Фридрих назвал этот шаг "совершенно нетипичным" для Уорнера.

Сосед Стив Шмольд охарактеризовал Уорнера как "дружелюбного" и "сдержанного". "Можно было бы, наверное, сказать, что он был немного странным", - сказал Шмольд. К Уорнеру не приходили гости, и он работал из дома.