В центре Нэшвилла прогремел взрыв. Пострадали три человека

Галерея: В Нэшвилле на улице взорвался автомобиль

Пострадали три человека, но их состояние не критическое. Повреждены несколько зданий. Полиция считает, что взрыв был преднамеренным. Ближайшие к месту взрыва улицы перекрыты.

Корреспондент CNN сообщил, что, судя по всем признакам, взрыв был мощным; на место выезжали не только полицейские, но и пожарные.