Пт, 25.12.2020
В нормальных условиях на создание вакцины уходит 10 лет, но на этот раз людям удалось разработать несколько вакцин менее чем за год. Билл Гейтс
Билл Гейтс
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В центре Нэшвилла прогремел взрыв. Пострадали три человека

В Нэшвилле на улице взорвался автомобиль. Пострадали три человека

ФОТО: AP/AFP/DIS/Reuters/Scanpix

В пятницу, 25 декабря, в центре Нэшвилла утром на Рождество взорвался автомобиль. В полиции города заявили, что считают взрыв преднамеренным, пишет "Интерфакс".

Галерея: В Нэшвилле на улице взорвался автомобиль

Пострадали три человека, но их состояние не критическое. Повреждены несколько зданий. Полиция считает, что взрыв был преднамеренным. Ближайшие к месту взрыва улицы перекрыты.

Корреспондент CNN сообщил, что, судя по всем признакам, взрыв был мощным; на место выезжали не только полицейские, но и пожарные.

Житель Нэшвилла Бак Маккой расссказал CNN, что взрыв случился прямо у него перед домом, волна выбила стекла в его окнах. "На улице все было в огне, три припаркованных машины были полностью охвачены пламенем", - поделился он.

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