В центре Нэшвилла прогремел взрыв. Пострадали три человека

В пятницу, 25 декабря, в центре Нэшвилла утром на Рождество взорвался автомобиль. В полиции города заявили, что считают взрыв преднамеренным, пишет "Интерфакс".
Галерея: В Нэшвилле на улице взорвался автомобиль
Пострадали три человека, но их состояние не критическое. Повреждены несколько зданий. Полиция считает, что взрыв был преднамеренным. Ближайшие к месту взрыва улицы перекрыты.
Корреспондент CNN сообщил, что, судя по всем признакам, взрыв был мощным; на место выезжали не только полицейские, но и пожарные.
Житель Нэшвилла Бак Маккой расссказал CNN, что взрыв случился прямо у него перед домом, волна выбила стекла в его окнах. "На улице все было в огне, три припаркованных машины были полностью охвачены пламенем", - поделился он.