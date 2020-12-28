Стало известно, в какой гостинице будут размещены на самоизоляцию репатрианты из Великобритании

Rixwell Elefant Hotel в настоящее время является единственным отелем, с которым LIAA заключило договор об оказании услуг самоизоляции. В этом отеле 71 номер.

В настоящее время ведется работа с еще несколькими отелями, которые готовы предоставить услуги самоизоляции.

По прогнозам директора LIAA, со вторника, 29 декабря, возможность самоизоляции может быть доступна уже в пяти гостиницах.

Как сообщалось, государство оказывает финансовую поддержку, чтобы предоставить людям возможность самоизоляции в гостиницах.