Пн, 28.12.2020
Фактически, нам нужно согласовывать каждого пациента, чтобы понять, в какой момент и какая больница может его принять. Илзе Букша, представитель NMPD
Илзе Букша, представитель NMPD
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  • Стало известно, в какой гостинице будут размещены на самоизоляцию репатрианты из Великобритании
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Стало известно, в какой гостинице будут размещены на самоизоляцию репатрианты из Великобритании

Фото иллюстративное.

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Латвийцы, прибывающие в понедельник из Великобритании, будут изолированы в гостинице Rixwell Elefant Hotel, сообщил директор Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Каспар Рожкалнс.

Rixwell Elefant Hotel в настоящее время является единственным отелем, с которым LIAA заключило договор об оказании услуг самоизоляции. В этом отеле 71 номер.

В настоящее время ведется работа с еще несколькими отелями, которые готовы предоставить услуги самоизоляции.

По прогнозам директора LIAA, со вторника, 29 декабря, возможность самоизоляции может быть доступна уже в пяти гостиницах.

Как сообщалось, государство оказывает финансовую поддержку, чтобы предоставить людям возможность самоизоляции в гостиницах.

Лицам, вернувшимся в Латвию из Соединенного Королевства, государство покроет 100% общей стоимости услуг по размещению и питанию, но не более 45 евро в сутки. 35 евро составит плата за размещение, 10 евро - за питание.

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