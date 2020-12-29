Вт, 29.12.2020
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Илзе Букша, представитель NMPD
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В Ильгюциемсской женской тюрьме из-за Covid-19 объявлен карантин

Тюрьма. Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В Ильгюциемсской женской тюрьме обнаружен Covid-19, и до середины января в учреждении объявлен карантин, сообщили агентству LETA в Управлении мест заключения.

В результате тестирования в Ильгюциемсской женской тюрьме выявлены восемь заключенных и пять сотрудников с положительным результатом на Covid-19.

В тюрьме содержатся 223 заключенных. Тестирование тюремного персонала и заключенных продолжается.

Также карантин объявлен в Даугавгривской тюрьме с сегодняшнего дня до 7 января 2021 года. 

Чтобы ограничить распространение Covid-19 в тюрьме, в дополнение к уже установленным ограничениям прекращены личные встречи с защитниками, нотариусами и представителями государственных и муниципальных учреждений. Также приостановлено выполнение всех образовательных и трудовых программ, все виды коллективных занятий, психиатрической помощи, культурной и спортивной деятельности для заключенных.

Прекращено также сопровождение заключенных в суд.

В Даугавгривской тюрьме, по данным на 18 декабря, коронавирус был обнаружен у 13 заключенных и девяти сотрудников.

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