В Ильгюциемсской женской тюрьме из-за Covid-19 объявлен карантин

В Ильгюциемсской женской тюрьме обнаружен Covid-19, и до середины января в учреждении объявлен карантин, сообщили агентству LETA в Управлении мест заключения.
В результате тестирования в Ильгюциемсской женской тюрьме выявлены восемь заключенных и пять сотрудников с положительным результатом на Covid-19.
Также карантин объявлен в Даугавгривской тюрьме с сегодняшнего дня до 7 января 2021 года.
Чтобы ограничить распространение Covid-19 в тюрьме, в дополнение к уже установленным ограничениям прекращены личные встречи с защитниками, нотариусами и представителями государственных и муниципальных учреждений. Также приостановлено выполнение всех образовательных и трудовых программ, все виды коллективных занятий, психиатрической помощи, культурной и спортивной деятельности для заключенных.
Прекращено также сопровождение заключенных в суд.
В Даугавгривской тюрьме, по данным на 18 декабря, коронавирус был обнаружен у 13 заключенных и девяти сотрудников.