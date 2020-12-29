В Ильгюциемсской женской тюрьме из-за Covid-19 объявлен карантин

В результате тестирования в Ильгюциемсской женской тюрьме выявлены восемь заключенных и пять сотрудников с положительным результатом на Covid-19.

В тюрьме содержатся 223 заключенных. Тестирование тюремного персонала и заключенных продолжается.

Также карантин объявлен в Даугавгривской тюрьме с сегодняшнего дня до 7 января 2021 года.

Чтобы ограничить распространение Covid-19 в тюрьме, в дополнение к уже установленным ограничениям прекращены личные встречи с защитниками, нотариусами и представителями государственных и муниципальных учреждений. Также приостановлено выполнение всех образовательных и трудовых программ, все виды коллективных занятий, психиатрической помощи, культурной и спортивной деятельности для заключенных.

Прекращено также сопровождение заключенных в суд.