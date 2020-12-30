Модель, спортсменка и актриса: Ида, дочь героя боевиков 90-х Дольфа Лундгрена

Семья и детство

Ида Лундгрен родилась в семье звезды боевиков Дольфа Лундгрена и его бывшей супруги - стилиста и дизайнера Анетты Квиберг 29 апреля 1996. Долгое время девушка жила в Стокгольме, родители хотели, чтобы дочь росла в спокойном месте, подальше от СМИ и журналистов. У Иды есть младшая сестра - Грета.

Личная жизнь и карьера

О личной жизни девушки мало что было известно, даже аккаунт в Instagram девушка сделала только в 2017.

Ида - модель. Девушка принимает участие в съемках различных изданий и рекламных компаний брендов (например, Nike).

Несмотря на успешную карьеру модели, девушка планирует, как и отец, связать жизнь с актерством. Например, Ида уже успела сняться в фильме под названием "Опасная гастроль", где девушка снялась с отцом. А в 2021-м нас ждет премьера фильма "Падение замка", где Ида также выступит в качестве актрисы.

Известно, что звездная дочка увлекается боевыми искусствами и часто проводит совместные с папой тренировки.

Накануне премьеры "Рокки" Ида приняла участие в съемке в компании своего отца и дочери актера Жан-Клода Ван Дамма - Бьянки.

Что еще известно о ней?

Рост девушки - 180 сантиметров, а вес не более 55 килограммов.