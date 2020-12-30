Вс, 3.01.2021
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Модель, спортсменка и актриса: Ида, дочь героя боевиков 90-х Дольфа Лундгрена

На прошлой неделе мы рассказали о дочери Жан-Клода Ван Дамма - Бьянке. Не рассказать о дочери еще одного героя боевиков Дольфа Лундгрена было бы преступлением. Знакомьтесь, Ида! 

Семья и детство

Ида Лундгрен родилась в семье звезды боевиков Дольфа Лундгрена и его бывшей супруги - стилиста и дизайнера Анетты Квиберг 29 апреля 1996. Долгое время девушка жила в Стокгольме, родители хотели, чтобы дочь росла в спокойном месте, подальше от СМИ и журналистов. У Иды есть младшая сестра - Грета. 

Личная жизнь и карьера

О личной жизни девушки мало что было известно, даже аккаунт в Instagram девушка сделала только в 2017. 

Ида - модель. Девушка принимает участие в съемках различных изданий и рекламных компаний брендов (например, Nike).

Несмотря на успешную карьеру модели, девушка планирует, как и отец, связать жизнь с актерством. Например, Ида уже успела сняться в фильме под названием "Опасная гастроль", где девушка снялась с отцом. А в 2021-м нас ждет премьера фильма "Падение замка", где Ида также выступит в качестве актрисы. 

Известно, что звездная дочка увлекается боевыми искусствами и часто проводит совместные с папой тренировки.

Накануне премьеры "Рокки" Ида приняла участие в съемке в компании своего отца и дочери актера Жан-Клода Ван Дамма - Бьянки. 

Что еще известно о ней? 

Рост девушки - 180 сантиметров, а вес не более 55 килограммов.

Ида, как и ее сестра Грета, очень похожа на маму - ювелирного дизайнера Анетт Квиберг, которая была замужем за известным актером с 1994 по 2011 год.

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