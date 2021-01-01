2020 год останется в истории мира и Латвии как период беспокойства и неопределенности, который привел к пересмотру повседневных привычек и началу жизнив так называемой новой нормальности.

Кризис, вызванный пандемией Covid-19, также спровоцировал бурю как в международной, так и латвийской политике. Коалиции пришлось работать в условиях кризиса, и, по мнению политологов, именно в этот период многие маски были сорваны. Эксперты пока однозначно не могут сказать, заслуживают ли латвийские политики на Рождество кнут или пряник. А сами политики откладывают оценку работы правительства до тех пор, пока ковид-кризис не утихнет.

Реформировать, нельзя откладывать

В 2020 году правительство и Сейм были вынуждены принять ряд решений в условиях пандемии. В начале лета парламент утвердил масштабную административно-территориальную реформу. Дебаты по реформе проходили дистанционно. Местные власти, а также социальные партнеры осудили политиков за это, так как, по их мнению, такая важная реформа должна была сопровождаться высококачественными дебатами, которые не обеспечивает дистанционная работа. Сейму неоднократно предлагали отложить реализацию реформы "до лучших времен", но такая просьба услышана не была, и следующие местные выборы в июне 2021 года пройдут в новых самоуправлениях.

Хотя в прошлом году премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") пообещал населению хорошо подготовленную и своевременную налоговую реформу, обсуждение ее в различных форматах, начатое еще в 2019 году, и последние решения, связанные с изменениями в налоговой политике, были приняты в последний момент - в процессе принятия государственного бюджета на 2021 год. От "большой реформы" пришлось отказаться, но в новом году население ощутит ряд изменений, которые скажутся на доходах. Наряду с кажущимися положительными изменениями в минимальной заработной плате и снижении налогового бремени для работников и работодателей Сейм решил реформировать альтернативные налоговые режимы, так как они в период кризиса вскрыли неравенство в условиях жизни и работы жителей Латвии.

Филипп Раевский, политолог и совладелец агентства по связям с общественностью Mediju tilts, считает, что часть общества еще не заметила всех изменений, объявленных Сеймом, потому что история с кризисом Covid-19 "фантастически затмевает все". "Правящие партии не упустили возможностей, которые открывает настоящий кризис. Правительство приняло политически рискованные решения, которые могут быть негативными с точки зрения общественного мнения - территориальная реформа, налогообложение, реорганизация налогового режима микропредприятий, - максимально используя тот факт, что все люди очень сосредоточены на Covid-19", - сказал эксперт. По его словам, различные реорганизационные решения, чередующиеся с нечеткими механизмами поддержки, создали "ощущение нечеткости", более того, если на момент принятия решения "не было публичных криков", это не значит, что этого не произойдет, когда правила вступят в силу.

Филипп Раевский ФОТО: LETA

В бой без наставлений

Наряду с политическими решениями в государственном управлении преодоление кризиса Covid-19, несомненно, стало центральным вопросом. Впервые чрезвычайная ситуация была объявлена очень быстро - в середине марта, затем несколько раз продлевалась, но закончилась в середине июня, когда вирус, казалось, спал. Однако осенью, когда статистика по Covid-19 начала стремительно ухудшаться, правительство вместе с Сеймом попытались решить проблемы второй волны Covid-19, которая пришла как бы неожиданно, но о которой специалисты предупреждали еще весной. Признавая ошибки, допущенные при создании механизмов поддержки, правительство в конце осени одобрило более широкий пакет механизмов поддержки для граждан и предприятий, пострадавших от Covid-19, одновременно пытаясь развеять обвинения в том, что они "проспали" возможность летом подготовиться ко второй волне.

Помимо различных вопросов, одной из центральных проблем, по-прежнему, оставалась "сложная коалиционная структура", с которой также было трудно договориться и в "мирное время". По мере нарастания кризиса президент Эгилс Левитс осудил коалицию за отсутствие "устной дисциплины". При этом формирующие правительство партии, которые до сих пор очень активно выражали альтернативные взгляды на решения правительства, обещали быть коллегиальными, поскольку "страна не может оставаться без правительства во время кризиса".

Кришьянис Фелдманис, член правления Новой консервативной партии (НКП) и депутат Сейма, считает, что ни один политик не планирует такой год, каким был 2020. "Я помню это чувство во время восстановления независимости, когда нужно было мобилизоваться для общего дела. Сейчас сложилась ситуация аналогичного масштаба, когда все должны тоже мобилизоваться", - считает политик.

Кришьянис Фелдманис ФОТО: LETA

"Именно необходимость мобилизоваться и думать о нуждах страны заставила многие партии отказаться от реализации схем и задуматься о том, как преодолеть кризис. Надо сказать, что именно во время кризиса в коалиции было легче работать, потому что были все сфокусированы на решении одной главной задачи. До этого в коалиции были очень разные векторы, но сейчас эти вопросы остались в тени. Новой консервативной партии не нужно было бороться с бессмыслицей по всему спектру вопросов, за исключением обеспечения поддержки и адекватной коммуникации в контексте кризиса", - сказал депутат.

Арнис Кактиньш, директор исследовательского агентства SKDS, более жестко оценил работу правительства и коалиции, подчеркнув, что эти политики заслуживают ремня за то, как они работали в 2020 году. "То, как они поступили в некоторых аспектах в связи с кризисом и управлением им, мне кажется, очень плохо", - говорит Кактиньш.

Баланс хороших и плохих дел

Янис Икстенс, декан факультета социальных наук Латвийского университета, сказал, что в этом году будет сложно оценить работу правительства и Сейма в категориях "кнут или пряник". По его словам, в 2020 году в политике Латвии некоторые маски были сорваны и исчезли некоторые иллюзии, например, "о единстве власти, дееспособности, продуманной и сильной политике". По мнению политолога, пережитое в 2020 году, должно стать очень хорошим представлением о том, чего Латвии следует ожидать в следующие два года до конца созыва 13-го Сейма. "Распалась партия KPV LV, партийное объединение "Для развитие/За!" находится в каком-то периоде полураспада, поэтому довольно сложно представить, что у нас может быть новое правительство", - сказал Икстенс.

Янис Икстенс ФОТО: LETA

Икстенс считает, что среди похвальных работ правительства и Сейма - продолжение повышения оплаты труда врачей. Но плохо, по его мнению, - это продолжать морить голодом систему высшего образования. "Очень жаль, что продолжается издевательство над сектором высшего образования, которое постоянно изображается как нечто совершенно бессмысленное и как застойный, окопавшийся рой рептилий. И все это поддерживается со стороны министра образования Илги Шуплински (НКП). Это крайне печально. Не зря отрасль требует отставки министра", - сказал эксперт.

Раевский считает, что действия правящих в этом году привели к переменным результатам. Если весной они заслуживали подарков, то осенью - ремня. По мнению Раевского, в целом оценка работы властей в этом затяжном кризисе нейтральна. Политолог раскритиковал тот факт, что политики не были готовы ко второй волне Covid-19, о которой эксперты предупреждали давно.

Каждый житель Латвии заслуживает похвалу за то, что государство смогло функционировать в новых условиях, считает Раевский, напоминая, что с весны большая часть работы проходит дистанционно. "Это медленнее, но страна не парализована. Государство не остановилось, экономические результаты не так уж и плохи, а это значит, что мы как государство и общество достаточно адаптивны, за что все заслуживаем подарков", - сказал эксперт.

По его словам, одним из самых ярких событий в Латвии в 2020 году стал первый локдаун. "Я хорошо помню пятницу в марте, когда даже самые смелые не ожидали объявления чрезвычайной ситуации, что было очень мощным моментом", - сказал Раевский. В воспоминаниях также останется и налоговая реформа, и "огромная административно-территориальная реформа".

Арвилс Ашераденс, лидер партии "Новое единство", считает, что в ситуации, когда больницы переполнены и ищутся способы уменьшить распространение Covid-19, не время оценивать, насколько хорошо или плохо работали правительство и Сейм. "Мы находимся в разгаре кризиса. Врачи спасают врачей, которые находятся в тяжелом состоянии", - сказал политик.

Арвилс Ашераденс ФОТО: LETA

"Если мы хотим что-то сказать о работе правительства на данный момент и, учитывая, что это идеологически очень противоречивое правительство, то я считаю его работу удовлетворительной. Если сравнивать с другими европейскими странами, то в условиях, когда невозможно проводить исследования и долгосрочные политические дебаты, а решения нужно принимать мгновенно, тогда правительство работает удовлетворительно, а в некоторых случаях даже хорошо", - считает политик. Однако он признал, что были и некоторые анекдотические ситуации, например, о разрешенных к продаже товарах, и выразил надежду, что это общественность простит, потому что "это мелочь по сравнению с кризисом".

По словам Фелдманиса, не вдаваясь в подробности и не анализируя различные успехи и неудачи, государственная власть справляется с кризисом в целом "адекватно", учитывая, насколько плохо могло бы быть. Новая консервативная партия хотела бы принимать более быстрые решения, например, о предоставлении большей поддержки компаниям и гражданам. "Мы рады, что, в отличие от прошлого года, нам удалось обеспечить повышение заработной платы врачей и учителей в соответствии с законом, а также снижение налоговой нагрузки на рабочую силу и повышение минимальной заработной платы", - сказал Фелдманис.

По словам Фелдманса, бюджет 2021 года плохой и в мирное время такой "брак" не был бы принят. "Если бы не было кризиса и не было необходимости в принятии непопулярных решений, то, вероятно, все эти мелочи и нарушения уже дорого обошлись бы премьер-министру и его правительству".

По мнению лидера партии "Согласие" Яниса Урбановича, во время кризиса Covid-19 латвийцы в очередной раз доказали, насколько высок уровень их терпения. "Народ Латвии должен быть занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самая сильная нация в мире", - иронизирует политик. По его мнению, то, как правящие власти отреагировали на кризис Covid-19, неудовлетворительно и непонятно. "Я хочу, чтобы будущие поколения задумались о том, почему нам не везет", - заключил Урбанович.

Янис Урбанович ФОТО: LETA

Действия лидеров будут оценены позже

Ашераденс напомнил, что правительство очень разрознено, так как оно состоит из широкого спектра политических идеологий. "До этого премьер-министр Кришьянис Кариньш принимал решения путем долгих обсуждений, но в вихре кризиса это не самая эффективная модель действия, - долгие дискуссии и достижение всевозможных договоренностей. Однако премьер-министр сейчас находит для этого всевозможные способы для более решительных действий правительства, также с помощью президента. Правительство действует, решения принимаются. Нет времени на кнуты и пряники", - сказал политик.

Он признал, что политики работают в условиях неопределенности, потому что не существует "дорожной карты", которая подсказала бы нам, как лучше всего действовать в таких кризисных ситуациях. По словам Ашераденса, первая большая задача в следующем году - подготовить новые механизмы поддержки экономики, потому что Covid-19 не исчезнет так быстро. "Горизонт вакцинации составляет шесть месяцев. Тогда мы увидим, какие герои кризиса останутся", - сказал парламентарий, пообещав, что вопрос будет актуализирован во второй половине следующего года, если Covid-19 будет укрощен. Между тем, остается решить ряд неопределенностей. "На данный момент не стоит вопрос об оценке лидеров и их увольнении", - подчеркнул Ашераденс.

В ближайшее время нового правительства не ожидается

Примеры из истории мировой политики показывают, что после серьезных кризисов самые заметные политики уходят. Икстенс думает, что если от затяжного кризиса нарастет усталость, то Кариньш может уйти первым. Однако Икстенс не ожидает "простой смены министров" даже в свете недовольства ими. "В ситуации, когда существует очевидное общественное недовольство тем, как правительство справляется с кризисом, если самое большое и самое резкое, что может сделать Кариньш, - это послать непонятное послание перед камерами в воскресенье, а не созывать совет коалиции и сказать: "Друзья, некоторые не справляются и нужен новый министр"... Если Кариньш не изменит состав правительства в этой кризисной ситуации, то в более спокойных условиях - тем более", - прогнозировал политолог.

Однако Раевский прогнозирует, что кадровый состав правительства все-таки изменится. "Ослабление и отступление кризиса - это время, когда политики, связанные с кризисом, меняются. Они устают, и общество также устает от них", - сказал эксперт, предположив, что во второй половине следующего года может произойти смена состава правительства. В настоящее время трудно предсказать, какими могут быть эти изменения, поскольку каждый политический игрок рассматривает возможности для маневра со своей точки зрения. "Если один не видит других вариантов коалиции, то другой может их видеть. Важное значение будет иметь и новое руководство KPV LV, которое может начать изменения на собственном министерском фланге. Также важна общая атмосфера в правительстве, рейтинг которого довольно низок. В такой ситуации политические партии начинают задумываться: через полгода будут выборы в местные органы власти, а через полтора - выборы в Сейм. Партии начинают думать о том, как к ним подготовиться, и это может быть импульсом к смене действующих лиц. Также еще не сказано, что сам Кариньш не уйдет, так как эти два года были очень тяжелыми. Ситуации могут быть самые разные. Бывший премьер-министр Валдис Домбровскис также подал в отставку очень неожиданно и непредсказуемо", - сказал эксперт.

Красная дорожка для популистов

По мнению Икстенса, кризис Covid-19 не должен оказать значительное влияние на предстоящие местные выборы, поскольку они в значительной степени основаны на местном опыте и местных лидерах. Они хорошо известны в регионах, что делает идеологические и программные вопросы менее важными. "Разница в том, что благодаря территориальной реформе выборы пройдут в более крупных муниципалитетах, и у новых политиков есть возможность собрать и мобилизовать голоса недовольных", - сказал политолог.

По его словам, преобладающее в обществе недовольство - это "то же недовольство", которое "кормило" Новую консервативную партию и KPV LV на предыдущих парламентских выборах. "В обществе есть разочарование и оно проявляется конкретными способами, основанными на конкретных историях", - сказал Икстенс.

Оценивая процессы в обществе, Раевскис подчеркнул, что на каждых выборах есть ожидание "рыцаря на белом коне". На прошлых выборах такие "рыцари" были с очень популистскими чертами. Но теперь, когда партии, действовавшие в этой нише, потеряли большую поддержку в обществе, появилось место для новых игроков. "События 12 декабря можно также рассматривать, как испытание на способность такой ниши", - сказал Раевский, признав, что в популистском сегменте имеется немало голосов.

По словам Кактиньша, действия власти создают очень хорошую почву для формирования новых политических партий. "Власть стелит красную дорожку, например, для депутата Алдиса Гобземса", - добавил Кактиньш.

Арнис Кактиньш ФОТО: LETA

По словам Раевского, в 2021 году традиционное ощущение выборов, в целом, будет утеряно, потому что в Риге не будет выборов. А именно процессы в столице создают избирательную атмосферу в публичном пространстве.

Научиться самостоятельно принимать решения

Урбанович убежден, что правящая власть должна извлечь урок, что государство и его институты играют важную роль в процессах страны, несмотря на то, что Латвия является членом различных международных организаций. "На какое-то время мы перестали думать, что они имеют смысл. Наша власть не была готова к самостоятельным решениям, потому что такая функция атрофировалась, - все время исполнение шаблонов. Выходит, что больше не получится не думать своей головой, так как копирование не работает", - сказал политик.

По его словам, методы разрешения кризиса Covid-19 неоднократно доказывали, что "парламент мертв". "Сейм Латвии - это иллюзия, и она становится таковой, как только сформирована коалиция", - сказал депутат. Урбанович считает, что коалиция- это беда Латвии и "ложное счастье" для тех, кто в нее вошел, торгует большинством, а затем тихо и старательно реализуют свои фантазии. Парламент должен быть местом, где проводится общественный аудит настроений, страхов и надежд общества. "Парламент - это место, где представлены разные точки зрения", - указал депутат.

Урбанович считает, что для исправления ситуации можно было бы оценить возможность введения мажоритарной системы, потому что "отцы Конституции были слишком оптимистичны, вводя пропорциональную партийную систему и надеясь, что партии смогут формироваться и укореняться в обществе".

Шум реформ еще впереди

Раевский счиает, что весенний период показал, что для латвийского общества важно предпринять решительные и определенные действия. "Наше общество не приемлет того, что произошло осенью - когдаполитики много говорят и не могут принять решение. Можем вспомнить кризис 2008 года, когда решительные действия принимались быстро, дело продвигалось вперед и общественность это понимала. Лучше сразу "отрезать собаке хвост, чем разрезать его по частям". Люди устают от этого", - сказал эксперт.

По словам Кактиньша, наиболее ярким примером плохой работы является налоговая реформа, потому что кризис Covid-19 был неподходящим моментом для этого. "Люди уже находятся в неведении, но правительство придумало новые налоги. Конечно, реформа красиво оформлена, подчеркивая, что она отвечает интересам людей. Но позже, когда реформа начнет сказываться на кошельках людей, будет шум", - предсказал социолог.

"Опросы и опыт показывают, что недоверие к власти и ее непонятные решения также связаны с тем, что большая часть общества не может отследить все детали решений. Только когда оно вступит в силу, люди поймут его суть, и будет вспышка возмущения", - сказал эксперт.

Говоря о реформе альтернативных налоговых режимов, включенной в бюджет, Фелдманис предсказал, что недовольство населения все равно последует. "Год начнется, будут выявлены различные проблемы практического применения и их придется решать", - сказал политик.