В Китае от отравления умер миллиардер и продюсер Netflix. Полиция задержала его коллегу

Чуть позже шанхайская полиция сообщила, что Линь Ци был отравлен. По подозрению в гибели предпринимателя задержали его 39-летнего коллегу по фамилии Сюй. Полицейские рассказали, что еще 17 декабря получили сообщение из больницы, куда с признаками возможного отравления был госпитализирован Линь Ци. В ходе расследования полицией было установлено, что преступление, вероятнее всего, совершил коллега бизнесмена.

В рамках расследования, предположительно, задержан глава отдела кинопроизводства компании Yoozoo Сюй Яо, сообщило пекинское издание Caixin, ссылаясь на слова неназванных источников. Этот сериал также планировали выпустить на стриминговом сервисе Netflix.

Перед отравлением между руководителем компании и подчиненным, предположительно, произошел конфликт, сообщает издание The Hollywood Reporter, ссылаясь на сообщения китайских изданий. По их предположениям, предприниматель был отравлен с помощью чашки чая. Однако, как отмечает Variety, сейчас эта версия уже перестала быть основной - в китайских СМИ, связанных с Коммунистической партией Китая, высказывают версию, что Сюй отравил главу Yoozoo из-за "рабочих разногласий", для чего были использованы. Некоторые другие источники допускают, что Линь Ци был отравлен при помощи коктейля из нескольких ядов.