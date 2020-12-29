Винькеле: Решение о комендантском часе обосновано переполненными больницами

Политик отметила, что Латвия уже несколько недель находится на "кривой отсутствия снижения" Covid-19. Введены относительно радикальные ограничения, чтобы не было соблазна встретить Новый год в кругу друзей и родственников.

При этом министр подчеркнула, что луч надежды, которым является вакцина против Covid-19, стал реальностью, и в Латвии началась вакцинация. Она сказала, что пока необходимо терпеть и сокращать инфицирование, пока уровень вакцинации не станет таким, чтобы можно было говорить о развитии иммунитета у "работающих на первой линии фронта" и тех, кто находится в группе риска.

Министр отметила, что количество пациентов с Covid-19 в больницах, увеличивается, поэтому охрана здоровья врачей, вплоть до больниц первого уровня, является важной задачей.

Как уже сообщалось, 29 декабря прошло очередное совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению, во время которого обсуждалась актуальная эпидемиологическая ситуация в стране, после которого на пресс конференции правительство объявило, что концептуально договорилось о введении том, что на Новый год и православное Рождество могут быть введены ограничения на передвижение людей и комендантский час.

В свою очередь режим чрезвычайной ситуации, который ранее был установлен до 11 января, будет продлен до 7 февраля. Помимо этого, к условиям чрезвычайной ситуации будет добавлен комендантский час, что Кабинет министров назвал "праздничным сидением дома".

Все жители Латвии в период с 30 декабря по 4 января, а также 8 и 9 января с 22:00 до 5:00 должны будут находиться по месту своего жительства, сообщили агентству LЕТА в Государственной канцелярии.