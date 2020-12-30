При въезде в Латвию необходимо будет предъявить отрицательный тест на Covid-19

Политик заявила, что такое решение "с большой вероятностью" будет принято правительством в среду, 30 декабря, но для этого нужен переходный период, поскольку в других странах эти тесты недоступны в больших количествах.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) после заседания правительства заявил, что вопрос о пассажирских перевозках в Великобританию и обратно должен решиться 30 декабря.

"Мы ввели это ограничение вместе с нашими литовскими и эстонскими коллегами.

Наша дипломатическая служба и министр иностранных дел поддерживают связь со своими соседями, чтобы найти способы действовать вместе, потому что запрет важен, если все три страны будут действовать сообща.

В противном случае, например, если бы в Латвии все еще было такое ограничение, а в Литве - нет, то можно было бы лететь из Великобритании в Литву, потом приезжать в Латвию, и фактически нет ни контроля, ни эффекта. Важно, чтобы все три страны действовали согласованно", - сообщил он.



Министр подчеркнула, что тест на Covid-19 будет предоставлен в аэропорту для всех пассажиров, которые в настоящее время едут в Латвию из Великобритании, "потому что не исключено, что у них не было возможности пройти такой тест при вылете из Великобритании".

LTV сообщает, что 30 декабря может быть принято решение о продлении зимних каникул для самых юных школьников еще на неделю, то есть в общей сложности они продлятся четыре недели - до 17 января.