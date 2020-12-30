Парламент Аргентины легализовал аборты

Сенат Аргентины проголосовал за принятие закона, позволяющего проводить аборты при сроке беременности до 14 недель. Закон поддержали 38 сенаторов, против проголосовали 29, еще один воздержался, сообщает BBC News.
Во время голосования у здания Национального конгресса Аргентины собралась толпа сторонников принятия закона, которые следили за дебатами в сенате на больших экранах, установленных у здания парламента. Они встретили решение сенаторов радостными криками.
Ранее в декабре закон о легализации абортов одобрила нижняя палата парламента Аргентины. Его также поддержал президент страны Альберто Фернандес, выступавший за разрешение абортов в ходе предвыборной кампании.
В Аргентине действовал один из самых строгих в мире законов об абортах - прерывать беременность разрешалось только в случае изнасилования, а также если беременность угрожала жизни матери или плода.