Парламент Аргентины легализовал аборты

Во время голосования у здания Национального конгресса Аргентины собралась толпа сторонников принятия закона, которые следили за дебатами в сенате на больших экранах, установленных у здания парламента. Они встретили решение сенаторов радостными криками.

Ранее в декабре закон о легализации абортов одобрила нижняя палата парламента Аргентины. Его также поддержал президент страны Альберто Фернандес, выступавший за разрешение абортов в ходе предвыборной кампании.