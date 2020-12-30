Контролировать комендантский час будут более 2000 полицейских, пограничников и земессаргов

Полиция значительно мобилизовала свои силы - будут задействованы по меньшей мере 2000 сотрудников Госполиции, полиции самоуправления, более 100 курсантов колледжа Госполиции, 120 сотрудников Государственной пограничной охраны, а также земессарги. Для обеспечения контроля некоторые сотрудники полиции были отозваны из отпусков, будут задействованы также сотрудники, обычно работающие в кабинетах.