Мэр Юрмалы Гатис Трукснис заразился Covid-19

Трукснис не принимал участия в рабочих собраниях. Вице-мэр Никита Никикифоров не захотел раскрывать, значится ли он в числе заболевших, однако заверил, что не посещал совет и не подвергал других риску заражения.

"Симптомы заболевания у него появились сразу после рождественских выходных. В рабочих собраниях с симптомами заболевания он не участвовал", - отметила представитель самоуправления Зане Лейте.

Иформации о других заболевших пока нет. 33