Мэр Юрмалы Гатис Трукснис заразился Covid-19

Мэр Юрмалы Гатис Трукснис инфицировался Covid-19, сообщает Latvijas Radio.
Трукснис не принимал участия в рабочих собраниях. Вице-мэр Никита Никикифоров не захотел раскрывать, значится ли он в числе заболевших, однако заверил, что не посещал совет и не подвергал других риску заражения.
"Симптомы заболевания у него появились сразу после рождественских выходных. В рабочих собраниях с симптомами заболевания он не участвовал", - отметила представитель самоуправления Зане Лейте.
Иформации о других заболевших пока нет.
В свою очередь представители оппозиции подозревают, что мэр мог знать о заболевании еще 21 декабря, когда лично проводил очное заседание комитета, а также 22 декабря во время чрезвычайного заседание думы, в котором участвовало большинство депутатов.