Ср, 30.12.2020
Конечно, это как луч света в конце туннеля, по крайней мере на начальном этапе для медицинского персонала. Мы очень надеемся, что это даст результат и все меньше и меньше работников будут болеть этим вирусом. Имант Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы о вакцинации в Латвии
Имант Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы о вакцинации в Латвии
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Мэр Юрмалы Гатис Трукснис заразился Covid-19

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Мэр Юрмалы Гатис Трукснис инфицировался Covid-19, сообщает Latvijas Radio.

Трукснис не принимал участия в рабочих собраниях. Вице-мэр Никита Никикифоров не захотел раскрывать, значится ли он в числе заболевших, однако заверил, что не посещал совет и не подвергал других риску заражения.

"Симптомы заболевания у него появились сразу после рождественских выходных. В рабочих собраниях с симптомами заболевания он не участвовал", - отметила представитель самоуправления Зане Лейте.

Иформации о других заболевших пока нет.

В свою очередь представители оппозиции подозревают, что мэр мог знать о заболевании еще 21 декабря, когда лично проводил очное заседание комитета, а также 22 декабря во время чрезвычайного заседание думы, в котором участвовало большинство депутатов.

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