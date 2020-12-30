Анализы на Covid-19 можно сдать бесплатно без направления врача до 10 января

Государственная оперативная медицинская комиссия сегодня решила продлить до 10 января возможность сдачи тестов на Covid-19 без направления врача при наличии симптомов заболевания, сообщила специалист по связям Минздрава Анна Страпцане.
Она отметила, что люди, вернувшиеся в Латвию из Великобритании или Южной Африки, смогут пройти тест даже при отсутствии симптомов заболевания. Это решение было принято из-за появления новой мутации коронавируса, которая быстро распространяется в этих странах.
Записаться на анализ можно по централизованному телефону 8303 и по телефону Centrala laboratorija 8330.