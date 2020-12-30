Ср, 30.12.2020
Конечно, это как луч света в конце туннеля, по крайней мере на начальном этапе для медицинского персонала. Мы очень надеемся, что это даст результат и все меньше и меньше работников будут болеть этим вирусом. Имант Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы о вакцинации в Латвии
Имант Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы о вакцинации в Латвии
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Анализы на Covid-19 можно сдать бесплатно без направления врача до 10 января

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Государственная оперативная медицинская комиссия сегодня решила продлить до 10 января возможность сдачи тестов на Covid-19 без направления врача при наличии симптомов заболевания, сообщила специалист по связям Минздрава Анна Страпцане.

Она отметила, что люди, вернувшиеся в Латвию из Великобритании или Южной Африки, смогут пройти тест даже при отсутствии симптомов заболевания. Это решение было принято из-за появления новой мутации коронавируса, которая быстро распространяется в этих странах.

Записаться на анализ можно по централизованному телефону 8303 и по телефону Centrala laboratorija 8330.

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