Запрет на пассажирские перевозки с Великобританией могут заменить на обязательный тест на Covid-19

После 1 января запрет на пассажирское сообщение с Великобританией может быть заменен на обязательный тест на Covid-19, сообщил представитель совета по кризисному управлению Каспар Друваскалнс на заседании комиссии Сейма по вопросам обороны, внутренних дел и предотвращения коррупции.