31 декабря люди не смогли вовремя вылететь из Москвы. Все из-за ледяного дождя

"На поверхности взлетно-посадочный полосы образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления. Для обеспечения безопасности полетов в сложных метеоусловиях потребовалось нарастить частоту чистки ВПП и ее обработку реагентами", - пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Домодедово".