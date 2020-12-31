31 декабря люди не смогли вовремя вылететь из Москвы. Все из-за ледяного дождя

Причиной задержек рейсов стали последствия ледяного дождя, говорится в Telegram-канале аэропорта "Домодедово".
"На поверхности взлетно-посадочный полосы образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления. Для обеспечения безопасности полетов в сложных метеоусловиях потребовалось нарастить частоту чистки ВПП и ее обработку реагентами", - пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Домодедово".
Согласно "Медузе", на момент публикации большинство самолетов из "Шереметьево" и "Внуково" уже улетают вовремя, а в "Домодедово" рейсы все еще задерживались на час-полтора.