Чт, 31.12.2020
Для наказания за грубые нарушения ограничений будут использоваться полицейские методы Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш
1
1 мин для прочтения

31 декабря люди не смогли вовремя вылететь из Москвы. Все из-за ледяного дождя

ФОТО: Кадр из видео

В московских аэропортах "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково" в первой половине дня 31 декабря были задержаны или отменены более ста рейсов, пишет "Дождь" со ссылкой на сервис "Яндекс.Расписание".

Причиной задержек рейсов стали последствия ледяного дождя, говорится в Telegram-канале аэропорта "Домодедово". 

"На поверхности взлетно-посадочный полосы образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления. Для обеспечения безопасности полетов в сложных метеоусловиях потребовалось нарастить частоту чистки ВПП и ее обработку реагентами", - пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Домодедово".

Согласно "Медузе", на момент публикации большинство самолетов из "Шереметьево" и "Внуково" уже улетают вовремя, а в "Домодедово" рейсы все еще задерживались на час-полтора.

Последние новости

НАВЕРХ
Back