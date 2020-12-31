В Минске освободили российского медиаменеджера. Ему на 10 лет запретили въезд в Беларусь

С Якупова были сняты обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. После освобождения его посадили в самолет в Россию и запретили въезд в страну на ближайшие 10 лет.

Якупов был задержан 22 декабря, а вместе с ним задержали еще пятерых сотрудников "Пресс-клуба". Создательницу площадки Юлию Слуцкую обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, другие проходят по делу как ее соучастники - все они остаются под стражей.