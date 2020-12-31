В Минске освободили российского медиаменеджера. Ему на 10 лет запретили въезд в Беларусь

С Якупова были сняты обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. После освобождения его посадили в самолет в Россию и запретили въезд в страну на ближайшие 10 лет.
Якупов был задержан 22 декабря, а вместе с ним задержали еще пятерых сотрудников "Пресс-клуба". Создательницу площадки Юлию Слуцкую обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, другие проходят по делу как ее соучастники - все они остаются под стражей.
После президентских выборов в Беларуси и последовавших за ними протестных акций власти страны стали преследовать освещавших протесты журналистов. Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что сотни сотрудников белорусских медиа были задержаны, десятки из них подверглись административному аресту или были избиты, а 15 стали фигурантами уголовных дел.