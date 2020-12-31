Вечеринки и ловля покемонов: Как оправдываются перед полицией за несоблюдение комендантского часа

В одном из случаев сотрудники Центрального управления муниципальной полиции заметили молодого человека на улице Элизабетес после 22:00. Во время разговора выяснилось, что человек играл в Pokemon Go. Молодой человек признал себя виновным и пообещал в дальнейшем уделять больше внимания ограничениям. Молодому человеку выписали минимальный штраф - 10 евро.

Вскоре после этого сотрудники Северного управления Рижской городской полиции остановили молодого человека на улице Кришьяня Валдемара. В данном случае полиция столкнулась с довольно уничижительным отношением.

Также молодой человек не захотел называть свои данные, а также объяснять, почему находился за пределами своего места жительства после 22:00.

Позже выяснилось, что мужчина сознательно вышел на улицу, чтобы "проверить режим сидения дома". Оценив обстоятельства происшествия, правоохранители оштрафовали его на 100 евро. 3

В другом случае сотрудники Латгальского управления муниципальной полиции вскоре после 22:00 остановили сотрудницу Государственной полиции, которая отправлялась домой после дежурства. Сотрудница полиции знала, что не успеет вернуться домой до начал комендантского часа, поэтому вовремя подготовила нужный документ.

Сотрудники Курземского управления мунициапоьной полиции получили информацию о частной вечеринке в Дзирциемсе. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции столкнулись с компанией из шести человек.

Жительница квартиры пояснила, что проживает в квартире с мужем, который находился на работе. Чтобы самой не скучать, она пригласила троих мужчин и одну женщину. 3

В отношении каждого из лиц возбуждено дело об административном правонарушении.

Примерно в то же время в Плявниеках сотрудники полиции заметили молодую пару в состоянии алкогольного опьянения. Молодые люди объяснили, что, несмотря на запрет, они навещали друзей. В связи с инцидентом возбуждено два дела об административных правонарушениях.

Позже сотрудники Латгальского управления муниципальной полиции встретили возле многоквартирного дома в Плявниеках заметно пьяного мужчину, который держал в одной руке зажженную сигарету, а в другой - открытую бутылку пива. В этом случае также выяснилось, что недавно мужчина навещал друга. В присутствии полиции мужчина выбросил открытую бутылку с алкоголем и пошел к себе домой. В связи с происшествием возбуждено дело об административном правонарушении.

Фото: полицейский рейд во время комендантского часа

Наблюдения полиции показали, что большинство людей, которые ночью находились вне дома, были в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в поле зрения также попали те, кто, несмотря на запрет, поехал в гости. Наложенные штрафы варьируются от 10 до 50 евро, и лишь в некоторых случаях на физических лиц накладываются штрафы в размере 100 евро.

Прошлой ночью, с 30 на 31 декабря, полиция проверила 4742 человека на предмет несоблюдения комендантского часа, в основном предупреждая людей устно, но особо злостных правонарушителей оштрафовав на суммы до 1000 евро, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Уже сообщалось, что в Латвии до 7 февраля введен режим чрезвычайной ситуации, а также действуют ограничения на передвижение в праздничные дни с 30 декабря по 4 января с 22:00 до 5:00.

В распоряжении полиции есть информация, что многие пытаются найти способы обойти эти ограничения, приглашая собраться вместе на фейерверк или общее празднование. Полиция напоминает, что сегодня ночью в сотрудничестве с другими службами будет усиленно контролировать соблюдение комендантского часа.