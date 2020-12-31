Штрафы до 1000 евро: На предмет несоблюдения комендантского часа проверено почти 5000 человек

Прошлой ночью с 30 на 31 декабря Госполиция в сотрудничестве с муниципальной полицией, Государственной пограничной охраной и Национальной гвардией контролировала соблюдение комендантского часа с 22:00 до 5 часов утра. Такие же правила относятся к новогодней ночи и нескольким следующим ночам.

Вчера вечером, помимо полицейских, выполняющих повседневные задачи, 1137 сотрудников государственной и 146 - муниципальной полиции, 35 пограничников и 202 сотрудника Земессардзе были задействованы в контроле над комендантским часом и проверяли людей, находящихся вне дома после наступления комендантского часа.

Полиция уже подчеркивала, что их главная цель - не наказывать: в более чем 2300 случаях обнаружения прошлой ночью людей вне дома были даны превентивные указания или устные предупреждения.

Однако за несоблюдение комендантского часа возбуждено 483 производства об административных правонарушениях, больше всего - 209 - в Рижском районе.

В полиции добавили, что выявлено еще как минимум 154 нарушения, по которым еще только будет принято решение о возбуждении или невозбуждении административного дела.

За несколько десятков преднамеренных и злостных нарушений уже были наложены штрафы в размере до 1000 евро, во многих других случаях - в размере 100, 300 и 500 евро.

Незадолго до 3 часов ночи в Апском крае сотрудники полиции заметили автомобиль Audi. При попытке остановить его, чтобы выяснить причину движения, водитель не подчинился требованию полиции остановить автомобиль. Вскоре после того, как сотрудникам правоохранительных органов удалось остановить автомобиль, выяснилось, что за рулем автомобиля сидел мужчина 1991 года рождения, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, равного 1,2 промилле.

В машине также находился пассажир, и двое мужчин сообщили полиции что их не волнуют ограничения. В этом случае было возбуждено дело об административном правонарушении за управление транспортным средством в нетрезвом виде и за несоблюдение требования об остановке транспортного средства, т.е. за побег, также каждому из находящихся в автомобиле был наложен штраф в размере 1000 евро за несоблюдение режима ЧС.

В Даугавпилсе для празднования Нового года в гараже собралось около 20 человек. В этом случае максимальный штраф на человека составил 600 евро.

30 декабря возбуждено еще 168 дел об административных правонарушениях по другим нарушениям режима ЧС. Из них 43 касаются собрания и участия в частных мероприятиях, 23 - о незаполнении анкеты covidpass.lv, 16 о неиспользовании защитной маски.

Уже сообщалось, что в Латвии до 7 февраля введен режим чрезвычайной ситуации, а также действуют ограничения на передвижение в праздничные дни с 30 декабря по 4 января с 22:00 до 5:00.

В распоряжении полиции есть информация, что многие пытаются найти способы обойти эти ограничения, приглашая собраться вместе на фейерверк или общее празднование. Полиция напоминает, что сегодня ночью в сотрудничестве с другими службами будет усиленно контролировать соблюдение комендантского часа.