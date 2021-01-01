В Латвии по-прежнему ищут людей: если вы что-то знаете о них, помогите!

Санита очень хочет найти свою маму Сабуле Селгу Эриковну 1961-65 г. р. "Она когда-то проживала на Талсу шоссе в Юрмале. Также ищу братьев и сестер".

Романова Евгения 1960-61 г. р. ищет сын Андрей. "Мою маму зовут Елена Балай. Отец может проживать в Резекне".

Людмила Гавриловна ищет друга - Бориса Лебедева примерно 1953 г. р., который переехал из Риги (Кенгарагс) в Саулкрасты.

Гаврилова Валерия 1963 г. р. и его семью ищет сестра Наталья. "Его маму звали Гаврилова Лидия".

Мельника Евгения 1962 г. р. и его семью ищет сестра Мирослава.

Филипенко Николая 1962-63 г. р. надеется найти дочь Ульяна.

Даниелян Людмилу 1957 г. р. (и ее семью) очень ищет и ждет весточки от нее ее мать Светлана Дмитриевна. "Людмила проживала в Бауске или Бауском крае".

Комсикову Аллу 1960 г. р. ищет Сергей. "Связь оборвалась в 2004 году".

Миронову Оксану 1960 г. р. ищет подруга детства Валентина. "Оксана в детстве приезжала в Ровенск к дедушке".

Своего отца Бонина Сергея, который проживает в Даугавпилсе, очень хочет найти сын Антон.

Грак Наталью 1974 г. р. и Грак Марину 1979 г. р. ищет родственница Наталья. "Последняя встреча была в 1991 году".

Михалкина Юрия 1967 г. р. и его семью ищет родственница Ольга.

Козлову Карину 1965 -66 г. р. ищет родственница Наталья.

Липенеса Валдиса 1958 г. р. ищет дочь Алеся.

Модриса Валдиса 1953 г. р. ищет Ирена. "Ищу отца своего сына".

Маркова Эдуарда 1962-67 г. р. и его семью ищет сестра Эльвира.

Своих двоюродных братьев Богатырева Бориса 1957-60 г. р. и Богатырева Александра ищет Анна.

Приходько Наталью 1954-56 г. р. и Приходько Ларису 1962-63 г. р. ищет родственница Елена.

Шарун Майю 1952 г. р. и ее семью ищет родственница Елена.

Стибе Элмара 1934-40 г. р. ищет дочь Елена. "Может, у меня есть братья и сестры".

Самилову Наталью ищет родственница из Карелии Светлана.

Румянцева Александра 1957-59 г. р. ищет сын Александр. "Связь оборвалась в 1989 году".

Назарова Владимира 1955 г. р. ищет дочь Инга. "Связь с отцом оборвалась в 1992 году".

Сергеенко Виктора 1960 г. р. ищет двоюродная сестра Светлана.

Вандыша Владимира 1961 г. р. ищет сослуживец Константин.

Хусайнова Мунира 1951 г. р. ищет дочь Ирина. "Последний раз мы встречались в г. Елгава, когда мне было 2 годика".

Фишмана Григория 1950 г. р. ищет дочь Кристина.

Столерову Нину 1948 г. р. и Столерову Анжелику ищет родственница Елена.

Морозову Ольгу 1979 г. р. и ее семью ищет родственница Елена.

Гутениса Арниса 1955-57 г. р. ищет дочь Виктория.

Волкотруба Виталия 1931 г. р. и его семью ищет родственница Олеся.

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут родственники и друзья, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "Жди меня" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали. 1