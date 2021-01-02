Сб, 2.01.2021
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"Выгуливала собаку, говорила с мужем по телефону". В Норвегии после оползня пропала и гражданка Литвы

Оползень в Норвегии, 1.01.2021.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Норвежские службы спасения, которые продолжают поиски жителей городка Аск, пропавших без вести после оползня на этой неделе, обнаружили одного погибшего, поиски еще девяти человек продолжаются.

Среди пропавших без вести также гражданка Литвы Раса Ласинскиене, подтвердили BNS в Министерстве иностранных дел Литвы. 

Оползень в Аске, примерно в 25 км к северу от столицы Осло, в ночь на среду унес за собой несколько домов, в то время как другие остались прямо на краю крутого обрыва или частично нависли над ним. Более тысячи человек были эвакуированы со всего муниципалитета Еррум.

Первоначально считалось, что в таких условиях отправка спасателей на поиск пропавших без вести слишком опасна, поэтому два дня место происшествия обыскивали только с воздуха с помощью вертолетов и дронов.

В пятницу полиция признала, что можно попытаться проникнуть в один или два дома. К спасательным работам была привлечена бригада шведских специалистов. Спасатели спустились в опасную зону, чтобы добраться до одного из домов. Днем в пятницу был обнаружен один погибший, его личность еще не установлена.

Поиски продолжаются, на месте происшествия дежурят машины скорой помощи и вертолет.

Норвежская полиция опубликовала список пропавших без вести, в котором также есть дети двух и 13 лет, а также 49-летняя гражданка Литвы Раса Ласинскене. Известно, что она, перед тем, как пойти на работу, выгуливала собаку и говорила по телефону с мужем, но разговор внезапно прервался. Так вскоре после аварии сообщила газета Aftenposten со ссылкой на слова сына Ласинскене.

Галерея: Оползень в Норвегии 

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