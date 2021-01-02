Сб, 2.01.2021
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Эгил Левитс
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"Уже весной будет лучше". Думпис о ситуации с Covid-19

Уга Думпис

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Инфектолог Уга Думпис в интервью программе LTV Panorāma высказался о ситуации с Covid-19 в стране, подчеркнув, что ситуация "будет намного лучше уже весной или примерно в середине года".

В интервью передаче Думпис подчеркнул, что иммунитет можно получить только в том случае, если большая часть населения будет вакцинирована.

Инфектолог отметил, что вакцина понадобится от 60% до 75% населения, в зависимости от силы вируса. Если вирус, обнаруженный в Великобритании, действительно более заразен, то вакцина может понадобиться 85% населения.

"Я бы хотел, чтобы нам приходилось использовать этот кислородный баллон как можно реже, потому что это основное лечение пациентов с Covid-19, и чтобы этого не делать, мы должны соблюдать правила и пройти вакцинацию", - сказал Думпис.

"Я уверен, что ситуация в новом году будет намного лучше уже весной или примерно в середине года! Потому что есть вакцина. Она - единственное решение", - добавил Думпис.

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