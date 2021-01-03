Каждый третий житель ощущал желание "перестрелять тех, кто делает жизнь в стране такой"

В декабре 2020 года жителей Латвии попросили ответить, как часто они испытывают желание "перестрелять тех, кто делает жизнь в стране такой, какая она есть на данный момент".

В рамках исследования уровня агрессии в обществе выяснилось, что такое желание часто испытывают 11,7% жителей, а еще 28,2% опрошенных сообщили, что иногда испытывают такое желание.

Таким образом, доля агрессивно настроенных людей среди жителей Латвии в конце 2020 года составила 39,9%, что примерно на четыре процентных пункта больше, чем в 2019 году.

В 2020 году этот показатель стал самым высоким с 2014 года.