Третий день комендантского часа: "эксперимент", нападение и штрафы в размере 2000 евро

За ночь с 1 на 2 января в рамках контроля за соблюдением комендантского часа было проверено 4158 человек. В результате полиция начала 725 дел в связи с нарушением комендантского часа. Еще в 1319 случаях с людьми были проведены превентивные беседы.

Большинство нарушителей находились в состоянии алкогольного опьянения, и почти все заявили, что были в гостях . 24

На тех, кто грубо и намеренно нарушал ограничения, были наложены более крупные штрафы. В ряде случаев на нарушителей были наложены штрафы в размере 100 евро, 300 евро, 500 евро, 1000 евро, а также 2000 евро.

В четверг, 1 января, полиция Тукумса оштрафовала компанию молодежи за нарушение ряда правил, включая несоблюдение комендантского часа, вождение без водительских прав и нарушение требования самоизоляции.

Водитель получил штраф в размере 400 евро за вождение без прав. Учитывая то, что человек находился вне дома после 22:00, был наложен дополнительный штраф в размере 200 евро.

Трое пассажиров, находившиеся в машине, были в состоянии алкогольного опьянения и проявляли агрессию в адрес полиции. Один получил штраф в размере 300 евро, а двое - штраф в размере 1500 евро. Также при проверке данных выяснилось, что один из пассажиров должен находиться в самоизоляции, поэтому на него был наложен дополнительный штраф в размере 1200 евро.

В Стренчинском крае полиция получила информацию о возможном собрании. Правоохранители установили, что в квартире находятся несколько человек из более чем одного домохозяйства. Учитывая обстоятельства, отношение к должностным лицам и грубые нарушеня, в данном случае на шесть человек был наложен штраф в размере 2000 евро.

В Видземском регионе в двух случаях стражам порядка пришлось устраивать погоню, чтобы задержать водителей, которые ехали на своих автомобилях после 22:00 и не реагировали на требование полиции остановиться. В одном из случаев в автомобиле находились четыре человека, а водитель ехал без прав и состоянии алкогольного опьянения.

Водитель был оштрафован на 2000 евро, каждый пассажир - на 1000 евро. 24

В Риге одна из таких компаний, которую полицейским довелось встретить на улице, начала проявлять агрессию, в результате чего один из нарушителей напал на представителя правоохранительных органов и ударил его по лицу. В данном случае, помимо штрафа за несоблюдение командного часа, 47-летний агрессор был передан Государственной полиции для возбуждения уголовного дела за нападение на должностное лицо.

Прошлой ночью полиция встретила еще одного нарушителя, который вышел на прогулку, "чтобы проверить, получит ли он штраф". Учитывая, что мужчина повторил этот "эксперимент" уже во второй раз, его оштрафовали на 100 евро.

Вечером 1 января около 21:00 сотрудники Рижской муниципальной полиции задержали в Кенгарагсе 24-летнего водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Тест показал - 2,8% промилле. Было констатировано, что молодой человек не только управлял автомобилем будучи пьяным, но и стал виновником ДТП. Преступник был передан сотрудникам Дорожной полиции.