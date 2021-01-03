Помешал нюанс: пассажиров с отрицательными коронатестами все равно не пустили в самолет

Таким образом, около двадцати человек не попали на рейс авиакомпании Finnair в Амстердам, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Yle.

Нидерланды с 29 декабря требуют от путешествующих в страну отрицательного результата теста на коронавирус, но справки принимаются только на английском, немецком, французском, голландском и испанском языках. 8

Директор по коммуникациям авиакомпании Finnair Пяйвют Таллквист говорит, что это неприятный инцидент с точки зрения пассажиров, но авиакомпания обязана соблюдать требования властей той страны, в которую направляется самолет.

"Для некоторых пассажиров требование о справке на определенных языках стало неожиданностью", - сетует она.