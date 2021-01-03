Телеведущего Ларри Кинга госпитализировали с Covid-19
87-летний американский теле- и радиоведущий Ларри Кинг (Larry King) заболел коронавирусом. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на телеканал CNN.
87-летний американский теле- и радиоведущий Ларри Кинг (Larry King) заболел коронавирусом. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на телеканал CNN.
Известно, что больше недели находится в больнице в Лос-Анджелесе. К ведущему не пускают посетителей.
Журналисты отмечают, что к Кинга есть ряд других заболеваний - в 2017 у него диагностировали диабет, а также он перенес несколько сердечных приступов. В 2017 году Кинг лечился от онкологии.
Телеведущий Ларри Кинг известен своими интервью со знаменитостями, политиками и бизнесменами. С 1985 по 2010 год он работал на канале CNN. С 2012 года ведет шоу "Larry King Now" на Hulu.