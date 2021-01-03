Телеведущего Ларри Кинга госпитализировали с Covid-19

Известно, что больше недели находится в больнице в Лос-Анджелесе. К ведущему не пускают посетителей.

Журналисты отмечают, что к Кинга есть ряд других заболеваний - в 2017 у него диагностировали диабет, а также он перенес несколько сердечных приступов. В 2017 году Кинг лечился от онкологии.