На юге Финляндии произошли десять легких землетрясений
Утром в воскресенье в городе Коувола на юге Финляндии произошли десять легких землетрясений, сообщает Институт сейсмологии Хельсинского университета.
Утром в воскресенье в городе Коувола на юге Финляндии произошли десять легких землетрясений, сообщает Институт сейсмологии Хельсинского университета.
Согласно данным института, первое землетрясение произошло незадолго до трех часов ночи, до семи утра были зарегистрированы еще девять подземных толчков.
В пять часов утра в спасательную службу позвонили местные жители, сообщившие, что в квартирах слышны странные звуки и ощущается дрожь.
Спасательная служба и полиция сообщили, что опасных ситуаций или несчастных случаев зарегистрировано не было.
Институт сейсмологии сообщил, что землетрясений было минимум десять и магнитуда самого сильного составила 2.
С 2011 года в Коуволе ежегодно фиксируются десятки землетрясений, большинство из которых происходят незаметно.