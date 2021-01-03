На юге Финляндии произошли десять легких землетрясений

Согласно данным института, первое землетрясение произошло незадолго до трех часов ночи, до семи утра были зарегистрированы еще девять подземных толчков.

В пять часов утра в спасательную службу позвонили местные жители, сообщившие, что в квартирах слышны странные звуки и ощущается дрожь.

Спасательная служба и полиция сообщили, что опасных ситуаций или несчастных случаев зарегистрировано не было.

Институт сейсмологии сообщил, что землетрясений было минимум десять и магнитуда самого сильного составила 2.