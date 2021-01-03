Вс, 3.01.2021
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Уга Думпис
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Больше всего коек не хватает в интенсивной терапии и реанимации

Больница им. Страдиня

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сейчас некоторые больницы испытывают трудности с обеспечением коек в отделениях интенсивной терапии и реанимации, сообщила агентству LETA директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле

По ее словам, в настоящее время в 12 больницах "более или менее нарушен прием неотложных больных". Ситуация очень отличается в различных больницах и регионах, однако общую ситуацию в латвийских больницах Ципуле охарактеризовала как очень сложную.

"В последние дни проявилась одна очень серьезная проблема: у нас проблемы с обеспечением коек в интенсивной терапии и реанимации. Следовательно, больницы, где осложнено предоставление интенсивной помощи как пациентам с Covid-19, так и другим неотложным пациентам, которые нуждаются в особенном уходе, пациентов принимать не могут", - подчеркнула врач.

Для облегчения положения NMPD перебрасывает бригады врачей-специалистов из Риги в регионы, чтобы обеспечить наилучшую поддержку для пациентов во время их транспортировки, которая часто бывает долгой из-за больших расстояний.

В некоторых больницах ограничено оказание неотложной помощи пациентам терапевтического, неврологического, гинекологического и других профилей. По словам Ципуле, NMPD пытается доставить пациента в медучреждение, ближайшее к его месту жительства, но в настоящее время это не всегда возможно.

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