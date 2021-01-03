Вс, 3.01.2021
Я уверен, что ситуация в новом году будет намного лучше уже весной или примерно в середине года! Потому что есть вакцина. Она - единственное решение. Уга Думпис
Уга Думпис
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В США полицейский помог женщине родить прямо в канун Нового года

ФОТО: FAcebook.com/ Agawam Police Department

Один из сотрудников полиции Массачусетса совершил героический поступок - в канун Нового года мужчина помог родить беременной женщине, сообщает People.

Офицер Зак Холл находился на смене в новогоднюю ночь, когда в 2:45 поступил звонок от женщины, у которой начались роды.

Прибыв на место происшествия, Холл успешно помог ей родить девочку, которую назвали София.

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"Он буквально сиял! Произошли перемены - приятный звонок вместо обычных уголовных дел! Мы все им гордимся!" - написали в департаменте полиции.

"Я был там, чтобы помочь новой жизни появиться на свет, при этом стараясь поддержать молодых родителей. Я горжусь тем, что смог помочь этой семье и их прекрасному маленькому ребенку", - сказал Холл.

По словам полицейского, когда он только прибыл на место происшествия, он не слишком нервничал, но вскоре понял, что дела развиваются очень стремительно.

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"Когда я увидел, что отец ребенка выбегает из дома, я понял, что женщина может родить в любой момент. Я просто вбежал в дом, будучи готовым помочь. В нашей работе нет времени для нервов и эмоций. Мы просто делаем то, чему обучены ", - сказал Холл.

Холл надеется, что эта история докажет, что не все полицейские плохие. "В нашем обществе есть и хорошие, и плохие люди, с которыми мы, полицейские, взаимодействуем каждый день - точно так же, как есть хорошие и плохие полицейские, с которыми взаимодействует общество.

Так приятно получать положительные отзывы от других. В конце концов, полицейские просто хотят помочь сделать жизнь людей немного лучше", - сказал Холл.

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