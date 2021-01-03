В США полицейский помог женщине родить прямо в канун Нового года
Один из сотрудников полиции Массачусетса совершил героический поступок - в канун Нового года мужчина помог родить беременной женщине, сообщает People.
Один из сотрудников полиции Массачусетса совершил героический поступок - в канун Нового года мужчина помог родить беременной женщине, сообщает People.
Офицер Зак Холл находился на смене в новогоднюю ночь, когда в 2:45 поступил звонок от женщины, у которой начались роды.
"Он буквально сиял! Произошли перемены - приятный звонок вместо обычных уголовных дел! Мы все им гордимся!" - написали в департаменте полиции.
"Я был там, чтобы помочь новой жизни появиться на свет, при этом стараясь поддержать молодых родителей. Я горжусь тем, что смог помочь этой семье и их прекрасному маленькому ребенку", - сказал Холл.
"Когда я увидел, что отец ребенка выбегает из дома, я понял, что женщина может родить в любой момент. Я просто вбежал в дом, будучи готовым помочь. В нашей работе нет времени для нервов и эмоций. Мы просто делаем то, чему обучены ", - сказал Холл.
Холл надеется, что эта история докажет, что не все полицейские плохие. "В нашем обществе есть и хорошие, и плохие люди, с которыми мы, полицейские, взаимодействуем каждый день - точно так же, как есть хорошие и плохие полицейские, с которыми взаимодействует общество.