Первый развод года: спустя 18 месяцев после свадьбы распался брак Зои Кравиц

Зои Кравиц и американский актер Карл Гусман (33) состояли в отношениях с октября 2016 года. Обменялись кольцами они в июне 2019-го в Париже.

Как сообщается, на самом деле Кравиц подала на развод еще в конце декабря, однако только теперь документы оказались в распоряжении People. Представители супругов подтвердили их разрыв, но без подробностей. Анонимные источники портала только заявили, что отношения пары накалились в период карантина.