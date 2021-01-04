Пн, 4.01.2021
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Уга Думпис
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Первый развод года: спустя 18 месяцев после свадьбы распался брак Зои Кравиц

ФОТО: AP/Scanpix

Дочь музыканта Ленни Кравица, актриса Зои Кравиц (32) подала заявление на развод, сообщают зарубежные СМИ. 

Зои Кравиц и американский актер Карл Гусман (33) состояли в отношениях с октября 2016 года. Обменялись кольцами они в июне 2019-го в Париже. 

Пара пока никак не прокомментировала причины расставания. 

Как сообщается, на самом деле Кравиц подала на развод еще в конце декабря, однако только теперь документы оказались в распоряжении People. Представители супругов подтвердили их разрыв, но без подробностей. Анонимные источники портала только заявили, что отношения пары накалились в период карантина.

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