Первый развод года: спустя 18 месяцев после свадьбы распался брак Зои Кравиц
Дочь музыканта Ленни Кравица, актриса Зои Кравиц (32) подала заявление на развод, сообщают зарубежные СМИ.
Дочь музыканта Ленни Кравица, актриса Зои Кравиц (32) подала заявление на развод, сообщают зарубежные СМИ.
Зои Кравиц и американский актер Карл Гусман (33) состояли в отношениях с октября 2016 года. Обменялись кольцами они в июне 2019-го в Париже.
Как сообщается, на самом деле Кравиц подала на развод еще в конце декабря, однако только теперь документы оказались в распоряжении People. Представители супругов подтвердили их разрыв, но без подробностей. Анонимные источники портала только заявили, что отношения пары накалились в период карантина.