Почему на полках магазинов не найти масла в 200-граммовой упаковке?

Одна из зрительниц программы при приготовлении к праздникам обратила внимание на то, что в большей части рецептов, где в составе масло, требуется 200 граммов продукта. Однако на полках магазинов все иначе.

Большинство производителей предлагает масло в упаковках 165, 175 и 180 граммов. Но почему так? Чтобы потребитель купил еще больше? 1

Как программе пояснили представители различных предприятий, такой вес упаковок масла образовался исторически. В свою очередь, часть из них отметила, что были изучены потребительские привычки и именно пачки масла такой граммовки были самыми популярными.

Некоторые производители оригинально подошли к дизайну пачки, нанеся на нее специальную маркировку, которая позволяет разделить кусок сливочного масла, например, по 20 граммов, чтобы не пришлось отдельно использовать весы.

ФОТО: скриншот с youtube.com

Однако, если очень хочется найти пачку масла весом в 200 граммов, то остается только искать - найти можно, говорится в программе.