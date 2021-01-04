Пн, 4.01.2021
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Уга Думпис
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Почему на полках магазинов не найти масла в 200-граммовой упаковке?

ФОТО: Sorin Gheorghita/Unsplash

Ряд рецептов включает в себя использование именно 200 граммов масла, но можно ли найти на полках магазинов такую пачку? Рассказывает программа LTV 4. studija.

Одна из зрительниц программы при приготовлении к праздникам обратила внимание на то, что в большей части рецептов, где в составе масло, требуется 200 граммов продукта. Однако на полках магазинов все иначе.

Большинство производителей предлагает масло в упаковках 165, 175 и 180 граммов. Но почему так? Чтобы потребитель купил еще больше? 

Как программе пояснили представители различных предприятий, такой вес упаковок масла образовался исторически. В свою очередь, часть из них отметила, что были изучены потребительские привычки и именно пачки масла такой граммовки были самыми популярными. 

Некоторые производители оригинально подошли к дизайну пачки, нанеся на нее специальную маркировку, которая позволяет разделить кусок сливочного масла, например, по 20 граммов, чтобы не пришлось отдельно использовать весы.

ФОТО: скриншот с youtube.com

Однако, если очень хочется найти пачку масла весом в 200 граммов, то остается только искать - найти можно, говорится в программе. 

Видео: Программа 4. studija (на латышском языке)

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