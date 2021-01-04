Почему на полках магазинов не найти масла в 200-граммовой упаковке?
Ряд рецептов включает в себя использование именно 200 граммов масла, но можно ли найти на полках магазинов такую пачку? Рассказывает программа LTV 4. studija.
Ряд рецептов включает в себя использование именно 200 граммов масла, но можно ли найти на полках магазинов такую пачку? Рассказывает программа LTV 4. studija.
Одна из зрительниц программы при приготовлении к праздникам обратила внимание на то, что в большей части рецептов, где в составе масло, требуется 200 граммов продукта. Однако на полках магазинов все иначе.
Большинство производителей предлагает масло в упаковках 165, 175 и 180 граммов. Но почему так? Чтобы потребитель купил еще больше?
Как программе пояснили представители различных предприятий, такой вес упаковок масла образовался исторически. В свою очередь, часть из них отметила, что были изучены потребительские привычки и именно пачки масла такой граммовки были самыми популярными.
Некоторые производители оригинально подошли к дизайну пачки, нанеся на нее специальную маркировку, которая позволяет разделить кусок сливочного масла, например, по 20 граммов, чтобы не пришлось отдельно использовать весы.
Однако, если очень хочется найти пачку масла весом в 200 граммов, то остается только искать - найти можно, говорится в программе.
Видео: Программа 4. studija (на латышском языке)