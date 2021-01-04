"Наконец-то я свободна!" Грете Тунберг - 18! Как она отпраздновала совершеннолетие?
Шведская эко-активистка Грета Тунберг в воскресенье, 3 января, отметила свой 18-й день рождения!
Шведская эко-активистка Грета Тунберг в воскресенье, 3 января, отметила свой 18-й день рождения!
В этот день девушка, естественно, в Twitter посвятила пост всем недоброжелателям.
"Спасибо за все поздравления в день моего 18-летия! Сегодня вечером найдете меня в местном пабе, я раскрою все темные секреты заговора о климатических школьных забастовках и моих злых кураторах, которые больше не могут контролировать меня. Наконец-то я свободна!" - написала Грета.
Thank you so much for all the well-wishes on my 18th birthday!— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 3, 2021
Tonight you will find me down at the local pub exposing all the dark secrets behind the climate- and school strike conspiracy and my evil handlers who can no longer control me!
I am free at last!! pic.twitter.com/w1VBG83VVN
На фотографии девушка в свитшоте Flat Mars Society ("Сообщество плоского Марса" - шутка в сторону верящих в плоскую Землю).
Грета Тунберг стала известна благодаря "школьным климатическим забастовкам", которые она начала в 15 лет, призывая политиков начать бороться с переменами климата.