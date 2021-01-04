Пн, 4.01.2021
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"Наконец-то я свободна!" Грете Тунберг - 18! Как она отпраздновала совершеннолетие?

Шведская эко-активистка Грета Тунберг в воскресенье, 3 января, отметила свой 18-й день рождения!

В этот день девушка, естественно, в Twitter посвятила пост всем недоброжелателям. 

"Спасибо за все поздравления в день моего 18-летия! Сегодня вечером найдете меня в местном пабе, я раскрою все темные секреты заговора о климатических школьных забастовках и моих злых кураторах, которые больше не могут контролировать меня. Наконец-то я свободна!" - написала Грета. 

На фотографии девушка в свитшоте Flat Mars Society ("Сообщество плоского Марса" - шутка в сторону верящих в плоскую Землю).

Грета Тунберг стала известна благодаря "школьным климатическим забастовкам", которые она начала в 15 лет, призывая политиков начать бороться с переменами климата.

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