"Наконец-то я свободна!" Грете Тунберг - 18! Как она отпраздновала совершеннолетие?

"Спасибо за все поздравления в день моего 18-летия! Сегодня вечером найдете меня в местном пабе, я раскрою все темные секреты заговора о климатических школьных забастовках и моих злых кураторах, которые больше не могут контролировать меня. Наконец-то я свободна!" - написала Грета.