Вт, 5.01.2021
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Кришьянис Кариньш
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Продукты, которые не стоит есть, если вы пьяны

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock/Yulia Grigoryeva

Вообще вы все делаете верно, когда заедаете алкоголь, но, к сожалению, не каждый продукт совместим с алкоголем, пишет MarieClaire. 

  • Апельсины

Кислота, содержащаяся в цитрусовых, может и будет провоцировать проблемы с пищеварением, а алкоголь их только усугубит.  

  • Шоколад

Как пишет портал, кофеин и какао еще больше возбудят проблемы с желудком, которые вызовет алкоголь и кислые продукты. В общем, от этого «сладенького» придется отходить еще дольше, чем от алкоголя.

  • Крендельки с солью

Если еда соленая, то вам захочется пить. Вряд ли в баре вместо коктейля вы закажете бутылочку минералки. Таким образом, риск напиться сильно возрастает. Издание в принципе советует не сочетать любые соленые снеки и алкоголь. То же самое и с очень сладкими карамельками. 

  • Десерты с алкоголем

Вы не знаете, сколько алкоголя там будет добавлено. Хорошо, если в ресторане сэкономили на вашем десерте, но если нет, то опьянение может быть ускорено. 

  • Острый соус

После обжигающих рот соусов, запитых алкоголе, приходить в себя придется долго и желудок не скажет вам спасибо. 

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