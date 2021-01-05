Продукты, которые не стоит есть, если вы пьяны
Вообще вы все делаете верно, когда заедаете алкоголь, но, к сожалению, не каждый продукт совместим с алкоголем, пишет MarieClaire.
Вообще вы все делаете верно, когда заедаете алкоголь, но, к сожалению, не каждый продукт совместим с алкоголем, пишет MarieClaire.
Кислота, содержащаяся в цитрусовых, может и будет провоцировать проблемы с пищеварением, а алкоголь их только усугубит.
Как пишет портал, кофеин и какао еще больше возбудят проблемы с желудком, которые вызовет алкоголь и кислые продукты. В общем, от этого «сладенького» придется отходить еще дольше, чем от алкоголя.
Если еда соленая, то вам захочется пить. Вряд ли в баре вместо коктейля вы закажете бутылочку минералки. Таким образом, риск напиться сильно возрастает. Издание в принципе советует не сочетать любые соленые снеки и алкоголь. То же самое и с очень сладкими карамельками.
Вы не знаете, сколько алкоголя там будет добавлено. Хорошо, если в ресторане сэкономили на вашем десерте, но если нет, то опьянение может быть ускорено.
После обжигающих рот соусов, запитых алкоголе, приходить в себя придется долго и желудок не скажет вам спасибо.