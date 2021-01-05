Продукты, которые не стоит есть, если вы пьяны

Апельсины

Кислота, содержащаяся в цитрусовых, может и будет провоцировать проблемы с пищеварением, а алкоголь их только усугубит.

Шоколад

Как пишет портал, кофеин и какао еще больше возбудят проблемы с желудком, которые вызовет алкоголь и кислые продукты. В общем, от этого «сладенького» придется отходить еще дольше, чем от алкоголя.

Крендельки с солью

Если еда соленая, то вам захочется пить. Вряд ли в баре вместо коктейля вы закажете бутылочку минералки. Таким образом, риск напиться сильно возрастает. Издание в принципе советует не сочетать любые соленые снеки и алкоголь. То же самое и с очень сладкими карамельками.

Десерты с алкоголем

Вы не знаете, сколько алкоголя там будет добавлено. Хорошо, если в ресторане сэкономили на вашем десерте, но если нет, то опьянение может быть ускорено.

Острый соус