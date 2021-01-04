Пн, 4.01.2021
В последние дни проявилась одна очень серьезная проблема: у нас проблемы с обеспечением коек в интенсивной терапии и реанимации. Следовательно, больницы, где осложнено предоставление интенсивной помощи как пациентам с Covid-19, так и другим неотложным пациентам, которые нуждаются в особенном уходе, пациентов принимать не могут Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи
Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи
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Британский суд отказал США в экстрадиции Джулиана Ассанжа

Джулиан Ассанж

ФОТО: SCANPIX

Суд в Лондоне отказал в выдаче США основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пишет "Медуза".

Пока Ассанж все еще останется под стражей - на случай, если США подадут апелляцию на решение суда.

Ассанж находится под стражей в столице Великобритании с апреля 2019-го года. До этого он семь лет прожил в посольстве Эквадора, который предоставил ему политическое убежище.

Слушания об экстрадиции начались еще в мае 2020-го года, до этого Ассанж отбывал 50-недельный срок заключения, к которому суд приговорил его за побег в посольство в 2012 году - тогда своими действиями основатель WikiLeaks нарушил условия освобождения под залог.

В США Джулиану Ассанжу грозило до 175 лет тюрьмы.

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