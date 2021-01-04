Британский суд отказал США в экстрадиции Джулиана Ассанжа
Суд в Лондоне отказал в выдаче США основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пишет "Медуза".
Суд в Лондоне отказал в выдаче США основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пишет "Медуза".
Пока Ассанж все еще останется под стражей - на случай, если США подадут апелляцию на решение суда.
Ассанж находится под стражей в столице Великобритании с апреля 2019-го года. До этого он семь лет прожил в посольстве Эквадора, который предоставил ему политическое убежище.
Слушания об экстрадиции начались еще в мае 2020-го года, до этого Ассанж отбывал 50-недельный срок заключения, к которому суд приговорил его за побег в посольство в 2012 году - тогда своими действиями основатель WikiLeaks нарушил условия освобождения под залог.
В США Джулиану Ассанжу грозило до 175 лет тюрьмы.