Британский суд отказал США в экстрадиции Джулиана Ассанжа

Пока Ассанж все еще останется под стражей - на случай, если США подадут апелляцию на решение суда.

Ассанж находится под стражей в столице Великобритании с апреля 2019-го года. До этого он семь лет прожил в посольстве Эквадора, который предоставил ему политическое убежище.

Слушания об экстрадиции начались еще в мае 2020-го года, до этого Ассанж отбывал 50-недельный срок заключения, к которому суд приговорил его за побег в посольство в 2012 году - тогда своими действиями основатель WikiLeaks нарушил условия освобождения под залог.