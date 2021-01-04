Пн, 4.01.2021
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пострадавший при взрыве дома в Агенскалнсе
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Пообещал в Facebook убить - стал уголовником

Messenger

ФОТО: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com

В ноябре прошлого года в Пайдеском доме правосудия в Эстонии отданный под суд за насильственные действия человек получил обвинительный приговор, пишет Rus.Postimees. Не имевшего прежде судимостей мужчину признали виновным в угрозах и нанесении телесных повреждений. Все это происходило в близких отношениях.

Выяснилось, что летом прошлого года он отправил в Facebook Messenger несколько писем с угрозами. Так утром 16 июля

он написал: "Если отнимешь у меня W (буква вместо имени), отниму у тебя жизнь", а вечером того же дня: "Получишь в челюсть, глупая шлюха".

Получавшая сообщения женщина чувствовала реальную угрозу для своей жизни, здоровья и опасалась выполнения угроз, поскольку прежде муж применял к ней насилие. Кроме того, он имеет проблемы с алкоголем, поэтому его поведение могло становиться непредсказуемым.

В мае прошлого года он ударил другого человека кулаком в лицо, в результате чего появились следующие повреждения: выбит верхний зуб с правой стороны, имеется повреждение верхней губы и боль.

За все это осужденного приговорили по совокупности совершенных преступлений к восьми месяцам лишения свободы условно с годичным испытательным сроком.

Также он должен оплатить процессуальные издержки в размере 1067,30 евро.

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