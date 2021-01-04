Пообещал в Facebook убить - стал уголовником

Выяснилось, что летом прошлого года он отправил в Facebook Messenger несколько писем с угрозами. Так утром 16 июля

он написал: "Если отнимешь у меня W (буква вместо имени), отниму у тебя жизнь", а вечером того же дня: "Получишь в челюсть, глупая шлюха".

Получавшая сообщения женщина чувствовала реальную угрозу для своей жизни, здоровья и опасалась выполнения угроз, поскольку прежде муж применял к ней насилие. Кроме того, он имеет проблемы с алкоголем, поэтому его поведение могло становиться непредсказуемым.

В мае прошлого года он ударил другого человека кулаком в лицо, в результате чего появились следующие повреждения: выбит верхний зуб с правой стороны, имеется повреждение верхней губы и боль.

За все это осужденного приговорили по совокупности совершенных преступлений к восьми месяцам лишения свободы условно с годичным испытательным сроком.