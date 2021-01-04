Оползень в Норвегии: обнаружены семь погибших

В среду, 30 декабря, в небольшом городке Аск к северу от Осло, произошел разрушительный оползень. Он захватил с собой несколько домов, другие остались прямо на краю обрыва.

Останки четырех жертв были обнаружены позднее в пятницу и субботу, еще трех - в воскресенье. Поисково-спасательным работам мешает короткий световой день, холодная и опасно нестабильная почва на месте оползня.

Всего опознано пять жертв. Среди них 40-летний мужчина и его двухлетняя дочь, а также 31-летний мужчина.

Несколько человек до сих пор считаются пропавшими без вести. В субботу, 2 января, агентство BNS сообщило, что среди них была гражданка Литвы Раса Ласинскене.

Еще десять человек пострадали в результате оползня.

В воскресенье, 3 января, оползень посетили король и королева Норвегии.

"Мне трудно подобрать слова, потому что это абсолютно ужасно, - сказал король Норвегии Харальд V. - Это ужасное событие, оказавшее влияние на всех нас. Я сочувствую всем тем, кому приходится начинать новый год с печали и неопределенности".

Жители Аски в среду, 30 декабря, около 4:00 утра стали сообщать в службы экстренной помощи, что их дома двигаются. "Произошло два сильных, очень длинных толчка, я подумал, что это снег чистят или что-то в этом роде", - сказал изданию NRK 68-летний житель города. "Затем внезапно отключилось электричество. Из своего дома вышел сосед и сказал, что нам нужно эвакуироваться. Я разбудил троих внуков и сказал быстро одеться".

В результате оползня было разрушено более 30 домов. Эвакуировано не менее 1000 жителей.

Точные причины оползня неизвестны, но этот район Норвегии известен нестабильными почвами, которые могут быть легко разрыхлены чрезмерными осадками, поэтому в 2005 году власти предупредили не строить там жилые дома, однако, эта рекомендация, очевидно, не была соблюдена.