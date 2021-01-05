В России врачи вытащили из желудка подростка комок волос размером с грейпфрут
В Кировской области врачи из желудка 16-летней девочки вытащили 300-граммовый комок волос, сообщает официальный сайт управления региона.
В Кировской области врачи из желудка 16-летней девочки вытащили 300-граммовый комок волос, сообщает официальный сайт управления региона.
Перед праздниками подросток поступила в Кировскую региональную детскую клиническую больницу, где врачи обнаружили, что у нее трихобезоар - 300-граммовый "мяч" из волос, достигший в диаметре 15 сантиметров. Хирурги провели операцию, чтобы изъять чужеродное тело.
Нейрохирург Эдуард Сирчин рассказал, что трихобезоар - накопление непереваренных веществ, в данном случае волос, которые в желудке человека сплетаются в тугой клубок, пишет портал Apollo.
"К этому может привести вредная привычка, например, жевание волос. Это может продолжаться долгое время, иногда даже несколько лет, пока не появятся симптомы, указывающие на проблемы.
С течением времени начинаются жалобы на боли в животе, плохое самочувствие, рвоты и снижение способности принимать пищу.
Тогда пациент обычно обращается к гастроэнтерологу, который в желудке, используя ультрасонографию, обнаруживает инородное тело", - описал ход болезни эксперт.
Девочка, находящаяся сейчас на реабилитации, сама рассказала, что у нее есть привычка жевать концы волос.