Вт, 5.01.2021
В последние дни проявилась одна очень серьезная проблема: у нас проблемы с обеспечением коек в интенсивной терапии и реанимации. Следовательно, больницы, где осложнено предоставление интенсивной помощи как пациентам с Covid-19, так и другим неотложным пациентам, которые нуждаются в особенном уходе, пациентов принимать не могут Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи
Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи
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В России врачи вытащили из желудка подростка комок волос размером с грейпфрут

ФОТО: Gratisography/Pexels

В Кировской области врачи из желудка 16-летней девочки вытащили 300-граммовый комок волос, сообщает официальный сайт управления региона.

Перед праздниками подросток поступила в Кировскую региональную детскую клиническую больницу, где врачи обнаружили, что у нее трихобезоар - 300-граммовый "мяч" из волос, достигший в диаметре 15 сантиметров. Хирурги провели операцию, чтобы изъять чужеродное тело.

Нейрохирург Эдуард Сирчин рассказал, что трихобезоар - накопление непереваренных веществ, в данном случае волос, которые в желудке человека сплетаются в тугой клубок, пишет портал Apollo.

"К этому может привести вредная привычка, например, жевание волос. Это может продолжаться долгое время, иногда даже несколько лет, пока не появятся симптомы, указывающие на проблемы.

С течением времени начинаются жалобы на боли в животе, плохое самочувствие, рвоты и снижение способности принимать пищу.

Тогда пациент обычно обращается к гастроэнтерологу, который в желудке, используя ультрасонографию, обнаруживает инородное тело", - описал ход болезни эксперт.

Девочка, находящаяся сейчас на реабилитации, сама рассказала, что у нее есть привычка жевать концы волос.

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