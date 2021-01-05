Вт, 5.01.2021
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Кришьянис Кариньш
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TOП-10 стран, куда латвийцы больше всего звонили в новогодний вечер

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

В канун Нового года жители Латвии активно пользовались мобильной связью, чтобы поздравить проживающих за рубежом друзей и близких, и количество звонков увеличилось почти в четыре раза (на 300%) по сравнению с обычным вечером буднего дня. Больше всего латвийцы звонили в Великобританию, Германию и Россию, свидетельствуют данные, обобщенные оператором мобильной связи Tele2. 

В ТОП-10 стран, куда латвийцы звонили в новогодний вечер, вошли Великобритания, Германия, Россия, Литва, Ирландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Эстония и Беларусь.

Проживающие в первых трех странах получили почти 55% всех зарегистрированных в мобильный сети Tele2 исходящих звонков за границу. 

"Хотя в последние годы, особенно в прошлом году (+60%), резко увеличилось потребление данных в смартфонах, в новогодний вечер все еще жива традиция звонить своим близким и друзьям, чтобы пожелать счастливого Нового года, о чем свидетельствует стремительно увеличивающееся количество звонков.

В то же время видно, что около полуночи существенно увеличивается и объем загруженных данных, то есть отправленных фото и видео, - отмечает коммерческий директор Tele2 Райво Ростс. - В целом, если посмотреть на потребление мобильных данных в телефонах во время праздничных выходных с 24 декабря по 3 января, видно, что использование интернета в телефонах сохраняется на неизменно высоком уровне. 

Рекорд потребления мобильных данных был установлен 1 и 2 января, когда празднование закончилось и люди стали возвращаться к повседневному ритму". 

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