Жизнь на две страны, а сестра - звезда "50 оттенков серого": дочь Антонио Бандераса Стелла

Семья и детство

Знаменитый испанец Антонио Бандерас был женат дважды: с 1987 по 1996 год - на испанской актрисе Ане Лесе, а в 1996 году он женился на американской актрисе Мелани Гриффит. В этом же году на свет появилась их дочка Стелла дель Кармен Бандерас Гриффит. В 2014 году супруги развелись, но на отношения отца и дочери, похоже, это не повлияло.

У Стеллы есть сестра от первого брака матери - Дакота Джонсон, звезда "50 оттенков серого".

Несмотря на то, что Стелла родилась в Hospital Costa del Sol в Марбелье, она проводит намного больше времени в Лос-Анджелесе. С самого детства девочка прилетала в Испанию с отцом на Пасху и до сих пор продолжает часто отдыхать в его доме на побережье Коста-дель-Соль.

Согласно анонимным источникам, близким к кругу актера, у них со Стеллой особая связь - девушка достаточно тяжело переносила долгие разлуки.

В свою очередь, Бандерас во время награждения премией "Гойя" в номинации "Лучший актер" попросил прощения у дочери за то, что она страдала из-за его постоянных разъездов и полной погруженности в работу. Эту награду он посвятил именно Стелле.

Пока не было карантина и самоизоляции, девушка часто сопровождала отца на церемониях награждения и светских мероприятиях.

Образование и карьера

Девушка окончила Епископальную школу Св. Джеймса в Калифорнии, и идти по стопам знаменитых родителей и сестры она не планировала. На ее счету была эпизодическая роль в фильме "Женщина без правил" (там Стелле было все три года). Звездная дочка больше хотела стать сценаристом, но, похоже, все изменилось.

Согласно последним новостям, дочь знаменитых родителей изучает драматическое искусство в Университете Южной Калифорнии и думает попробовать себя на сцене.

Личная жизнь

Девушка знает испанский язык, хорошо знакома с историей и культурой Испании, а также готовит и любит блюда испанской кухни.